وزير الكهرباء: تلقينا 4.7 مليون مكالمة تشكو انقطاع التيار وأعدناه فى 3 دقائق

قال الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة: "إننا تغلبنا على انقطاعات التيار الكهربائى، وواجهنا عددا من التحديات فى مقدمتها تقادم الشبكة، فوصلت معدلات مستوى إنهاء شكاوى انقطاع التيار لنحو 3 دقائق".



وأوضح الدكتور محمد شاكر، فى تصريحات لـ"صدى البلد": "تلقينا 4.7 مليون مكالة من خلال الرقم المختصر 121 لشكاوى الكهرباء، وتم التعامل معها بجدية".



وأكد أن نجاح قطاع الكهرباء فى تحقيق الاكتفاء الذاتي يرجع إلى التعاون أيضا مع وزارة البترول والتى وفرت الغاز للمحطات، وبالتالي فإنها قصة نجاح مشتركة.



وأضاف: "إننا وصلنا لمرحلة الاكتفاء الذاتي من الكهرباء بدءا من يونيو 2015، وعزز هذا مساندة الرئيس عبد الفتاح السيسي لنا منذ اللحظات الأولى والاتفاق مع شركة سيمنس العالمية".



وتابع: "كنا نجتمع أسبوعيا لمتابعة خطط التنفيذ، واستطعنا أن نضيف 14400 ميجاوات، واتبعنا نظم الدورة المركبة في عمليات التشغيل والتى تعزز من كفاءة التشغيل وزيادة عمليات الإنتاج".



واستطرد: "إننا نركز خلال الفترة المقبلة على تصدير الكهرباء للخارج، من خلال تعزيز عمليات الربط، حيث إن القدرات الإنتاجية حاليا أكبر من الاحتياجات، وأصبح لدينا احتياطي يصل لنحو 25% حاليا، فيما قمنا بإضافة 28 ألف ميجاوات".



وتوقع أن تصل الأطوال المركبة فى شبكة الجهد الفائق إلى 6006 كيلو مترات، مقارنة بنحو 2300 كيلو متر، وبالتالى فإننا أضفنا أكثر من مرة ونصف المرة خلال الفترة الحالية من حجم الشبكة على مدار 60 عاما.



وأشار إلى أن هذه الجهود عززت من توصيل الخدمة لجميع الأفراد والمؤسسات بجودة عالية جدا.