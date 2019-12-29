سائلة .. ما حكم الصلاة مع وجود إفرازات مستمرة؟

ورد سؤال للشيخ علي فخر أمين الفتوى بدار الإفتاء من سائلة تقول " حكم الصلاة مع وجود إفرازات مستمرة".



أجاب أمين الفتوى، خلال البث المباشر على الصفحة الرسمية للدار، أن هذه الإفرازات حال كانت مستمرة ومتواصلة ولا تنقطع تصبح المرأة من أصحاب الأعذار وعليها أن تتوضأ وتصلي بعد دخول الوقت حتى لو كان هناك إفرازات، وعليها أن تتوضأ وضوء جديد للوقت الذي بعده.



وأضاف: إذا كان هناك فاصل بين خروج الإفرازات ولديها وقت يسعها للوضوء والصلاة فبذلك لا تصبح من أصحاب الأعذار، وعليها أن تتطهر بعد خروج الإفراز وتتوضأ وتصلي وعندما تخرج الإفرازات ينتقض وضوؤها.



وأشار إلى أن إفرازات الحمل إذا كانت مستمرة لا مانع من الوضوء والصلاة حتى مع هذه الإفرازات، وإن لم تكن غير مستمرة فعلينا أن نتطهر أولًا.



حكم نزول إفرازات مهبلية من المرأة أثناء الصلاة أو خارجها

قال الشيخ عويضة عثمان، مدير إدارة الفتوى الشفوية بدار الإفتاء، إن شك المرأة في نزول إفرازت مهبلية خارج الصلاة أو أثناءها، لا يترتب عليه حكم، ما لم تر المرأة هذه الإفرازات حقيقة، لأن اليقين لا يزل بالشك.



وأوضح عويضة عبر فيديو البث المباشر لدار الإفتاء على صفحتها الرسمية على فيس بوك، : ما حكم نزول إفرازات مهبلية من المرأة أثناء الصلاة أو خارجها أن هذه الإفرازات إذا كانت تنزل بصورة مستمرة فعلى المرأة أن تضع حِفاضة ثم تتوضأ وتصلي حتى لو استمر نزول هذه الإفرازات موضحًا أن هذا الحكم إن كان نزول هذه الإفرازات نوع من الأمراض لهذه المرأة مثل سلس البول.



وأكد أن الأمر لو لم يكن مرضًا وكان مجرد شك؛ فإن المراة عليها ألا تلتفت إليه، مضيفًا أنها إذا رات شيئًا حقيقة؛ فإنها تعيد الصلاة.





