فضيحة للإخوان من السودان .. تسجيل مسرب يكشف كيف خانوا دولهم

_____________

_____________

وأضاف القيادي بتنظيم الإخوان في الكويت، وفقا للفيديو: «أعرف أن القدرات البشرية لدى أعضاء التنظيم بالسودان متميزة جدًا، ونتوقع منكم شيئًا كبيرًا بحيث يُصبح السودان أنموذجًا».وتابع طارق السويدان، قائلا: «نحن نتابع الحصار الذي يجري على السودان»واستطرد مُخاطبًا أعضاء التنظيم الإرهابي: نتابع صمودكم وإصراركم على المواجهة، وعدم الخضوع وعدم التنازل عن المبادئ.وواصل حديثه: «لا شك أن أوضاع مصر زادت عليكم الضغوط، وسنقدر ذلك بشدة إذا قدم من جهتكم تنازلات، من أجل أن تخففوا الضغوط عليكم، مشيرًا إلى أن شيء من الانحناء أمام العاصفة لا يضر».