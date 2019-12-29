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أخبار العالم

فضيحة للإخوان من السودان .. تسجيل مسرب يكشف كيف خانوا دولهم

الأحد 29/ديسمبر/2019 - 04:22 م
طارق السويدان قيادي
طارق السويدان قيادي تنظيم الإخوان في الكويت
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على صالح
كشف تسجيل مسرَّب بثته قناة العربية تفاصيل اجتماع سري لقيادات التنظيم العالمي لجماعة الإخوان الإرهابية في العاصمة السودانية الخرطوم، يستعرضون كيفية تقديم أعضاء الجماعة المعلومات السرية لدولهم لقيادات التنظيم.

وظهر بمقطع الفيديو، الذي بثته القناة الإخبارية السعودية، قيادي تنظيم الإخوان في الكويت، طارق السويدان، مخاطبا قيادات التنظيم الإرهابي، بقوله: «نعلم تمامًا أنكم تمتلكون قدرات بشرية غير عادية، لافتا إلى أنه يعرف الحركة الإسلامية في كل مكان»
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وأضاف القيادي بتنظيم الإخوان في الكويت، وفقا للفيديو: «أعرف أن القدرات البشرية لدى أعضاء التنظيم بالسودان متميزة جدًا، ونتوقع منكم شيئًا كبيرًا بحيث يُصبح السودان أنموذجًا».

وتابع طارق السويدان، قائلا: «نحن نتابع الحصار الذي يجري على السودان»

واستطرد مُخاطبًا أعضاء التنظيم الإرهابي: نتابع صمودكم وإصراركم على المواجهة، وعدم الخضوع وعدم التنازل عن المبادئ.

وواصل حديثه: «لا شك أن أوضاع مصر زادت عليكم الضغوط، وسنقدر ذلك بشدة إذا قدم من جهتكم تنازلات، من أجل أن تخففوا الضغوط عليكم، مشيرًا إلى أن شيء من الانحناء أمام العاصفة لا يضر».
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