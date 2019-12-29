كلاكيت رابع مرة.. وقفة رمضان تشعل أزمة جديدة بين الأهلي والزمالك.. فيديو

تتسم مباريات القمة بين الأهلي والزمالك بمختلف المراحل العمرية بالإثارة والحساسية فى ظل الصراع الشرس على صدارة المسابقات المحلية فى مصر.



وتشهد قمة الأهلي والزمالك فى أحيان كثيرة مناوشات وخناقات عند إظهار لاعبين من الجانبين المهارات الخاصة بهم فى البطولات المحلية ما يؤدى إلى استفزاز لاعبى الطرف الآخر ونشوب خناقات فيما بين اللاعبين.



لاعبو الأهلي على مدار تاريخ المواجهات مع الغريم التقليدى نادي الزمالك يلجأون إلى إظهار المهارات التى يتمتعون بها سواء على مستوى الكبار او الناشئين والشباب والوقوف على الكرة هو أكثر ما يثير أزمات مع لاعبى الفارس الأبيض خلال المواجهات الساخنة.



صدى البلد يستعرض أبرز حالات الوقوف على الكرة بين الأهلي والزمالك بمختلف المسابقات..



وقفة رمضان

في مباراة الدور الثاني لبطولة الدوري الممتاز عام 2015 بين الأهلي والزمالك قام رمضان صبحي لاعب الأهلي بحركة استعراضية بالوقوف على الكرة قبل نهاية اللقاء، ليقوم حازم إمام قائد الفريق الأبيض بالتعدي على صبحي بالضرب لاعتبار هذه الحركة سخرية بأبناء ميت عقبة مما عرض لاعب الزمالك للطرد.



وكرر رمضان صبحي نفس الحركة بالوقوف على الكرة في لقاء السوبر المصري أمام الزمالك في أكتوبر 2015 لتتسبب الحركة في مشادة عنيفة بين اللاعب ونجوم الزمالك، وحدثت مناوشات بين الفريقين قبل تدخل الحكم وبعض افراد الأجهزة الفنية بالفريقين لتهدئة الأوضاع وانتهت المباراة بفوز الأحمر 3-2.



ومن جانبه أكد رمضان صبحى لاعب الأهلى، أنه يعتذر للاعبى الزمالك عن وقوفه على الكرة أثناء مباراة السوبر التى جمعت الفريقين بالإمارات قائلا : "مكنش قصدى أهين حد فيهم وكلهم أصحابى" وقال أنه لن يقف مرة أخرى على الكرة، بعد حملة الانتقادات التى تعرض لها على خلفية وقوفه على الكرة فى مباراة السوبر.



وكشف "صبحى "فى تصريحاته لقناة الأهلى، عن الحوار الذى دار بينه وبين حسام غالى عقب المباراة، قائلا:"هو أخويا الكبير وقالى متعملش كده وأنا عارف إنه كان عليك ضغوطات كبيرة".



أزمة فى الناشئين

نشبت أزمة في مباراة الأهلي والزمالك مواليد 97 فى المباراة التى جمعت بينهما خلال شهر ابريل من العام الجاري بعد أن أعاد لاعب المارد الأحمر هشام شعبان، لقطة رمضان صبحي ووقف على الكرة خلال اللقاء.



استفزت اللقطة لاعبي وجماهير الزمالك، ما جعل اللاعبين يشتبكون سويًا ولكن مرت الأزمة بسلام.



وقال اللاعب في تصريحات لبرنامج الماتش الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت عبر شاشة صدى البلد: "كابتن عمرو أنور شدني شوية بعد الوقوف على الكرة والأمر بالنسبة لي لم يكن في بالي ولكن سب بعض اللاعبين لي استفزني وقررت الوقوف على الكرة.



خناقة شوارع فى قمة الشباب

انتزع فريق الشباب لكرة القدم بالنادي الأهلي فوزا مثيرا من الزمالك بهدفين مقابل هدف في مباراة الشباب اليوم على ملعب الأحمر بمدينة نصر.



تقدم للأهلي وليد مصطفى خلال الدقائق الأولى من أحداث المباراة، وأضاع لاعبو الأحمر عددا من الأهداف المحققة خلال الشوط الأول، وعاد لاعبو الزمالك ونجحوا فى الظهور بمستوى جيد خلال الدقائق الأولى من الشوط الثاني وسجلوا هدف التعادل ولكن سرعان ما نجح لاعبو الأهلى فى التقدم من جديد عن طريق محمد فخرى لاعب الوسط المهاجم.



وشهدت المباراة مشادة بين اللاعبين بعد قيام محمد فخري، لاعب الأهلي بالوقوف على الكرة مثلما فعل رمضان صبحي لاعب الفريق الأول سابق، وهو ما أغضب لاعبي الزمالك.