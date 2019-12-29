AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

اقتصاد

ارتفاع جديد.. سعر الذهب اليوم الأحد 29 - 12 - 2019

الأحد 29/ديسمبر/2019 - 07:53 م
الذهب
الذهب
Advertisements
مايكل عياد
ارتفعت أسعار الذهب مجددا في ختام تعاملات اليوم، الأحد، 29-12-2019، بواقع جنيه واحد للجرام، حيث سجل سعر جرام الذهب عيار 21، وهو الأكثر انتشارًا في الأسواق 674 جنيهًا، وذلك وفقا لموقع "إيجيبت جولد برايس توداي" المتخصص.

ويقدم "صدى البلد" للقراء خدمة معرفة سعر الذهب بالجرام في مصر اليوم، الأحد، بشكل مفصل؛ حرصًا منه على التواصل مع القراء.

سعر جرام الذهب عيار 21

وسجلت أسعار الذهب اليوم الأحد 29 ديسمبر 2019 عيار 21 الأوسع انتشارًا في مصر 674 جنيهًا للجرام من دون مصنعية، وسعر جرام الذهب اليوم عيار 24 سجل 770 جنيهًا.

سعر جرام الذهب عيار 18

وبلغ سعر جرام الذهب اليوم الاحد، عيار 18، نحو 578 جنيهًا، وسعر جرام الذهب اليوم عيار 14 سجل 450 جنيها.

السعر العالمي للذهب

بينما سجل السعر العالمى للذهب نحو 23,956 جنيها للأوقية.

أقرأ ايضا:

سعر الجنيه الذهب

أما سعر الجنيه الذهب فقد سجل 5,392 جنيها.

أسعار الذهب بالمصنعية

وتختلف أسعار الذهب بالمصنعية من محل صاغة لآخر، ويتراوح متوسط سعر المصنعية والدمغة في محلات الصاغة بين 30 و65 جنيها باختلاف نوع عيار الذهب، وكذلك باختلاف محلات الصاغة ومن محافظة إلى أخرى، ومن تاجر إلى آخر، حيث تمثل في الأغلب نسبة تتراوح بين 7 و10% من سعر جرام الذهب، وكلما زادت نسبة المعادن الموجودة قل القيراط، وتستخدم الأوقية التي تزن "31.1 جرام" كوحدة لوزن الحلي وسبائك الذهب.

ويحرص "صدى البلد" على تقديم الخدمة الخاصة بمعرفة أسعار الذهب اليوم، خاصة سعر جرام الذهب عيار 21 في مصر اليوم، وخصوصًا من الشباب والفتيات المقبلات على الزواج والمتابعين لـ أسعار الذهب بصفة مستمرة ويومية.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

اسعار الذهب فى مصر اليوم 12-11-2019

عيار 21 بـ 664 جنيهًا.. سعر الذهب اليوم الأحد 15 ديسمبر 2019

عيار 24 يسجل 759 جنيها.. أسعار الذهب في ختام تعاملات اليوم الأحد

سعر الذهب اليوم الثلاثاء 24-12-2019

عاجل| ارتفاع مفاجئ في أسعار الذهب اليوم الأربعاء 25-12-2019

يواصل الارتفاع | أسعار الذهب اليوم الأربعاء 25-12-2019

ترشيحاتنا

احتكار | هيفاء وجسار وحكيم يسيطرون على 8 حفلات ليلة رأس السنة.. صور

يسبب السرطان.. تحرك عاجل من النواب بشأن استخدام الصابون السائل

بدأت بـ كوبري وانتهت بـ وقفة على الكرة.. 3 أفعال أهلاوية استفزت الزمالك في 2019

جمال شعبان يكشف أسبابا صادمة للشعور بمرارة الفم

سليمان جودة: أردوغان محروق دمه منذ انهيار مشروع الإخوان فى 2013

قبل لقاء العودة مع المصري في الكونفدرالية | بيراميدز يتلقى ضربة موجعة

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

هنتعشى إيه النهاردة .. فطيرة التونة وسلطة فجل وكنافة بالكريمة

من يقلد الآخر .. محمد رمضان أم محمد عادل إمام؟

احتكار | هيفاء وجسار وحكيم يسيطرون على 8 حفلات ليلة رأس السنة.. صور