ارتفاع جديد.. سعر الذهب اليوم الأحد 29 - 12 - 2019

ارتفعت أسعار الذهب مجددا في ختام تعاملات اليوم، الأحد، 29-12-2019، بواقع جنيه واحد للجرام، حيث سجل سعر جرام الذهب عيار 21، وهو الأكثر انتشارًا في الأسواق 674 جنيهًا، وذلك وفقا لموقع "إيجيبت جولد برايس توداي" المتخصص.





ويقدم "صدى البلد" للقراء خدمة معرفة سعر الذهب بالجرام في مصر اليوم، الأحد، بشكل مفصل؛ حرصًا منه على التواصل مع القراء.





سعر جرام الذهب عيار 21





وسجلت أسعار الذهب اليوم الأحد 29 ديسمبر 2019 عيار 21 الأوسع انتشارًا في مصر 674 جنيهًا للجرام من دون مصنعية، وسعر جرام الذهب اليوم عيار 24 سجل 770 جنيهًا.





سعر جرام الذهب عيار 18





وبلغ سعر جرام الذهب اليوم الاحد، عيار 18، نحو 578 جنيهًا، وسعر جرام الذهب اليوم عيار 14 سجل 450 جنيها.





السعر العالمي للذهب





بينما سجل السعر العالمى للذهب نحو 23,956 جنيها للأوقية.





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سعر الجنيه الذهب





أما سعر الجنيه الذهب فقد سجل 5,392 جنيها.





أسعار الذهب بالمصنعية





وتختلف أسعار الذهب بالمصنعية من محل صاغة لآخر، ويتراوح متوسط سعر المصنعية والدمغة في محلات الصاغة بين 30 و65 جنيها باختلاف نوع عيار الذهب، وكذلك باختلاف محلات الصاغة ومن محافظة إلى أخرى، ومن تاجر إلى آخر، حيث تمثل في الأغلب نسبة تتراوح بين 7 و10% من سعر جرام الذهب، وكلما زادت نسبة المعادن الموجودة قل القيراط، وتستخدم الأوقية التي تزن "31.1 جرام" كوحدة لوزن الحلي وسبائك الذهب.



