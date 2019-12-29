إعلان نتيجة أول مزايدة عالمية للبحث عن البترول والغاز بالبحر الأحمر

أعلن المهندس طارق الملا وزیر البترول والثروة المعدنیة نتیجة أول مزایدة عالمیة للبحث عن البترول والغاز بالبحر الأحمر التي طرحتها شركة جنوب الوادي المصریة القابضة للبترول في مارس الماضي حیث فازت شركة شیفرون الأمریكیة بالقطاع رقم( ١) بالمزایدة.



وفازت شركة شل الهولندیة بالقطاع رقم (٣) ، كما فاز تحالف شركتي شل و مبادلة الإماراتیة بالقطاع رقم (٤) ، بإجمالي مساحة بحث حوالى عشرة آلاف كیلومتر مربع وبحجم استثمارات حدها الأدنى ٣٢٦ ملیون دولار ترتفع إلى عدة ملیارات دولار في مراحل التنمیة في حالة تحقیق الاكتشافات.



وأكد الملا أن بدء مصر لأول مرة في عملیات استغلال الثروات البترولیة في میاهها الاقتصادیة بالبحر الأحمر یأتي نتیجة توافر إرادة سیاسیة قویة ودعم كامل من الرئیس عبد الفتاح السیسي في هذا الاتجاه والذي تجسد في توقیع اتفاق ترسیم الحدود البحریة مع المملكة العربیة السعودیة بما أتاح لقطاع البترول طرح أول مزايدة عالمیة في منطقة البحر الأحمر.



وأوضح الوزیر أن فوز شركات تعد من كبرى الشركات العالمیة في مجال البترول یشكل مؤشرا إیجابیا ومهما على مناخ الاستثمار الجاذب في مصر خاصة وأن تلك الشركات تمتلك أحدث التقنیات العالمیة والخبرات المتراكمة للعمل في المناطق البكر مثل البحر الأحمر والتي بها العدید من التحدیات مثل عمق المیاه وضخامة حجم الاستثمارات اللازمة للبحث والاستكشاف والتنمیة في المراحل التالیة وعدم توافر تسهیلات الإنتاج، مشیرا إلى أن حرص شركة شيفرون وهي من كبري الشركات العالمية التي تمتلك خبرات متقدمة وفوزها بمنطقة يعد مؤشر جيدا بالإضافة إلى فوز شركة شل بمنطقتین بما یؤكد استمرارها في التوسع في حجم استثماراتها بقطاع البترول و یسهم في زیادة فرص نجاحها خاصة وإنها من الشركات العالمیة المصنفة للعمل في المیاه العمیقة .



ونوه الملا إلى أن هذه النتائج بالنسبة للمزایدة الأولى بمنطقة البحر الأحمر تعد نتائج إیجابیة في هذه المرحلة، وأنها ستشهد إقبالا أكبر من الشركات العالمیة بعد التوصل إلى تلك النتائج الإیجابیة.