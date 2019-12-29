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اقتصاد

200 مليون جنيه لتطوير عدد من المناطق غير المخططة بجنوب سيناء

الأحد 29/ديسمبر/2019 - 10:18 ص
جانب من اللقاء
جانب من اللقاء
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آمنة عبد العظيم
عقد اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، والمهندس خالد صديق، المدير التنفيذي لصندوق تطوير المناطق العشوائية، لقاءً تنسيقيًا، لبحث سبل تطوير عددٍ من المناطق العشوائية "غير المخططة" بمحافظة جنوب سيناء، تمهيدًا للبدء في تنفيذ مخططات التطوير للمناطق المتفق عليها، ضمن خطة الدولة لتطوير المناطق العشوائية.

وقال المهندس خالد صديق: جارٍ التنسيق لتطوير عدد من المناطق العشوائية "غير المخططة" بمحافظة جنوب سيناء بقيمة تقديرية تبلغ حوالي 200 مليون جنيه، مشيرًا إلى أنه تم خلال اللقاء أيضًا، مناقشة الموقف التنفيذي للمشروعات الجاري تنفيذها لتطوير المناطق العشوائية "غير الآمنة" بالمحافظة.

وأضاف صديق أنه من المقرر البدء في تطوير منطقة السلام بمدينة أبورديس، وتطوير الحي الأول بمدينة أبوزنيمة، ومنطقة العصلة بمدينة دهب، ومنطقتي الترابين والمزينة بمدينة نويبع، ومنطقة مطلع الهضبة بمدينة شرم الشيخ، موضحًا أن أعمال التطوير "بالمناطق غير المخططة"، تشمل تنفيذ أعمال رصف وإنارة للطرق، وتنفيذ وإحلال وتجديد شبكات مياه الشرب والصرف الصحى، ودهان الواجهات للمنازل، وتنسيق الموقع إلى غير ذلك من أعمال التطوير، لتصبح تلك المناطق واجهة حضارية بالمحافظات التي سيشملها التطوير.

وأشار المهندس خالد صديق إلى أن تطوير المناطق العشوائية "غير المخططة" جاء في المرتبة الثانية بعد تطوير المناطق العشوائية"غير الآمنة"، والتى أولتها الدولة اهتمامًا كبيرًا، وغير مسبوق، في السنوات الأخيرة.
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