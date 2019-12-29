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محافظات

بعد شدة الرياح.. حملة لإزالة الكثبان الرملية من الطرق بقرى الحسنة

الأحد 29/ديسمبر/2019 - 09:06 م
حملة لإزالة الكثبان
حملة لإزالة الكثبان الرملية من الطرق بقرى الحسنة
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احمد صالح
نفذ مجلس مدينة الحسنة بمحافظة شمال سيناء حملة لإزالة الكثبان الرملية بعد موجة هبوب الرياح التي تعرضت لها مناطق شمال سيناء علي مدي يومين.

وقال المهندس احمد عبد الحليم - رئيس مركز ومدينة الحسنة ، ان اللواء المحافظ اعطي توجيهاته بفرح الرمال وذلك أتمكن السيارات من المرور دون إعاقة او وقوع حوادث طرق .

حيث تم توجيه المعدات والآليات المناسبة لإزالة الرمال والعوائق من طريق ( العريش - بغداد ) والتأكد من عودة حركة سير السيارات إلى طبيعتها عقب تحسن الأحوال الجوية .
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وفي نفس السياق ..حالة الطقس في سيناء ستكون شديدة البرودة خلال ساعات الليل تصل لحد الصقيع على وسط سيناء، ومعتدلة على بعض الأنحاء خلال فترات النهار، وذلك يرجع إلى نشاط للرياح الجنوبية الغربية الجافة ،وتنشط سرعات الرياح، ما يزيد الإحساس بالبرودة، في ظل انخفاض درجات الحرارة وذلك حسب تقديرات هيئة الأرصاد.

حيث تتواجد فرص لسقوط الأمطار غدا الاثنين وحتى الثلاثاء، على بعض مناطق السواحل الشمالية وشمال الدلتا شدتها من خفيفة إلى متوسطة، ناصحًا بتجنب الملاحة البحرية في البحر المتوسط.

أكد المحافظ أنه تم رفع درجة الاستعداد على مستوى غرفة العمليات الرئيسية وغرف العمليات في مجالس المدن ومديريات الخدمات والأجهزة المعنية بالمحافظة فى مواجهة الظروف الجوية، مصدرًا توجيهاته باستعداد جميع المرافق الخدمية لأي تطورات قد تطرأ بسبب الظروف الجوية ومتابعة الموقف لحظة بلحظة.

من جانبه، أكد العميد أسامة الغندور، السكرتير العام للمحافظة، أن هناك متابعة مستمرة للظروف الجوية واتصالات دائمة مع غرف العمليات الفرعية بمراكز المدن والأجهزة المعنية، وعلى رأسها الموارد المائية والري.

بعد شدة الرياح.. حملة لإزالة الكثبان الرملية من الطرق بقرى الحسنة
بعد شدة الرياح.. حملة لإزالة الكثبان الرملية من الطرق بقرى الحسنة
بعد شدة الرياح.. حملة لإزالة الكثبان الرملية من الطرق بقرى الحسنة
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