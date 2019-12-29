بعد شدة الرياح.. حملة لإزالة الكثبان الرملية من الطرق بقرى الحسنة







وفي نفس السياق ..حالة الطقس في سيناء ستكون شديدة البرودة خلال ساعات الليل تصل لحد الصقيع على وسط سيناء، ومعتدلة على بعض الأنحاء خلال فترات النهار، وذلك يرجع إلى نشاط للرياح الجنوبية الغربية الجافة ،وتنشط سرعات الرياح، ما يزيد الإحساس بالبرودة، في ظل انخفاض درجات الحرارة وذلك حسب تقديرات هيئة الأرصاد.



حيث تتواجد فرص لسقوط الأمطار غدا الاثنين وحتى الثلاثاء، على بعض مناطق السواحل الشمالية وشمال الدلتا شدتها من خفيفة إلى متوسطة، ناصحًا بتجنب الملاحة البحرية في البحر المتوسط.



أكد المحافظ أنه تم رفع درجة الاستعداد على مستوى غرفة العمليات الرئيسية وغرف العمليات في مجالس المدن ومديريات الخدمات والأجهزة المعنية بالمحافظة فى مواجهة الظروف الجوية، مصدرًا توجيهاته باستعداد جميع المرافق الخدمية لأي تطورات قد تطرأ بسبب الظروف الجوية ومتابعة الموقف لحظة بلحظة.



من جانبه، أكد العميد أسامة الغندور، السكرتير العام للمحافظة، أن هناك متابعة مستمرة للظروف الجوية واتصالات دائمة مع غرف العمليات الفرعية بمراكز المدن والأجهزة المعنية، وعلى رأسها الموارد المائية والري.



