أول تحرك برلماني في أزمة المنشطات الرياضية بعد حبس المدير الفني ومدرب منتخب مصر للاثقال

أعلنت كارولين ماهر عضو مجلس النواب، تقدمها بمقترح برلماني إلى الدكتور على عبد العال رئيس مجلس النواب، بشأن تأسيس وحدتين وطنيتين تعمل إحداهما على توعية وتدريب اللاعبين والأطقم الفنية والإدارية بخصوص القواعد الدولية المنظمة لتعاطي المنشطات، ومن ثم اعتمادهما للمشاركة كممثلين دوليين لمصر.



و تختص الوحدة الأخرى التي يشملها المقترح بتمثيل الفرق والاتحادات المصرية قانونيًا، والدفاع عنهم في أي قضية رياضية أو عقوبة دولية.



وقالت "كارولين ماهر" في بيان اليوم قائلة: "لم يكن بوسعي الوقوف عاجزة عن أي رد فعل بخصوص واقعة إيقاف منتخب مصر لرفع الأثقال، فهي كارثة تتطلب اتخاذ موقف عاجل لمنع تكرارها" لافتة إلى أن الآونة الأخيرة على صعيد الساحة الرياضية بمصر يوجد انتشار ظاهرة تعاطى المنشطات والمكملات الغذائية المحظورة بغير علم أو عن عمد وتعرض اللاعبين لعقوبات على رأسها الحرمان من المشاركة بالبطولات الدولية.



وأضافت ماهر ان إيقاف أحد المنتخبات المصرية دوليًا يعد إهدارا للمال العام، بالإضافة لإساءته لسمعة مصر الدولية، لذا وبجانب التحقيقات والعقاب، جاء مقترحي بإنشاء الوحدتين كإجراء احترازي لحل الأزمة من جذورها، وضمان عدم تكرارها".



وأشارت "ماهر" في مقترحها إلى أن إثبات تعاطي المنشطات قد ينتج عن تعاطي بعض الأدوية العلاجية دون الوعي الكافي بالإجراءات المتبعة، لذا كان من المهم العمل على رفع الوعي كأحد الحلول الجذرية، كما أن مثل هذه العقوبات أو القضايا الرياضية تتطلب متابعة قانونية محترفة، مما يحتم تشكيل لجنة قانونية تختص بالدفاع عن حقوق اللاعبين والمنتخبات الرياضية المصرية.



يأتى ذلك بعد أن أمرت نيابة مدينة نصر أول، بحبس مدرب منتخب مصر لرفع الأثقال ومساعده، 4 أيام على ذمة التحقيقات، لاتهامهما بالتزوير فى محررات رسمية.



وكانت النيابة قد أمرت بعرض كشوف المكملات الغذائية للاعبين على الخبراء، وثبت تلاعب المدير الفني ومدرب منتخب مصر لرفع الأثقال، في التوقيع على الكشوف.



وكان الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة فى وقت سابق قرر إحالة مسئولي الاتحاد المصري لرفع الأثقال للنيابة العامة للتحقيق فى أزمة المنشطات التى تسبب فى حرمان مصر رسميا من المشاركة فى منافسات اللعبة خلال دورة الألعاب الأوليمبية طوكيو 2020 .



وأكد وزير الشباب والرياضة في بيان للوزارة حرصها الدائم على متابعة ودعم أبطال مصر الرياضيين في مختلف الألعاب الرياضية سواء الأولمبية أو غير الأولمبية والبارالمبية، والذي يأتي في إطار اتجاه الدولة نحو الاهتمام بالحركة الرياضية المصرية وجعلها واحدة من أهم مقومات الدولة الشاملة الداعمة للاقتصاد الوطني، من خلال بناء أجيال مصرية رياضية فاعلة ومحققة للإنجازات في مختلف الألعاب الرياضية.



وأوضح أن القرار جاء بعد المتابعة الشاملة من قبل وزارة الشباب والرياضة، لأزمة إيقاف الاتحاد المصري لرفع الأثقال، من قبل الوكالة الدولية لمكافحة المنشطات، وبالتواصل الدائم مع اللجنة الأولمبية المصرية برئاسة المهندس هشام حطب، ومن خلال تحقيقات اللجنة الوزارية التي شكلها الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة ، لمراجعة كافة الإجراءات والتحقق من كل الملابسات التي أدت إلى وقف الاتحاد وضياع حلم تحقيق ميداليات أولمبية في لعبة رفع الأثقال بطوكيو 2020، والذي تسبب في إهدار لطاقات شباب كان حلمهم رفع علم مصر في أولمبياد طوكيو.



وأعرب وزير الرياضة عن تقديره لموقف اللجنة الأولمبية المصرية، واللجنة القانونية، التي سعت بكل قوة لرفع الإيقاف وعدم ضياع حلم مصر في تحقيق أبطالها لميداليات تضاف لسجل الرياضة المصرية، ولكن ضعف الموقف القانوني للاتحاد المصري لرفع الأثقال واستناد الوكالة الدولية لمكافحة المنشطات لظهور أكثر من عينة إيجابية، وبتأكيد المحكمة الرياضية الدولية أدى في النهاية إلى تجميد نشاط الاتحاد المصري لرفع الأثقال وإيقافه لمدة عامين، الأمر الذي ترتب عليه عدم مشاركته في أولمبياد طوكيو 2020.



وأكد عدم سماحه بتكرار تلك الأزمات في أي اتحاد آخر.. موجها بضرورة إيجاد أفضل الحلول لأبطال مصر المتضررين من وقف الاتحاد من المشاركة في البطولات، وكيفية استمرار اللعبة وتوسيع قاعدتي ممارستها ومنافستها على المستوى المحلي، والعمل على اكتشاف الموهوبين في تلك اللعبة وجاهزية أبطالها لأولمبياد 2024.



وشدد صبحي على ضرورة رفع الوعي بأضرار المنشطات لدى الرياضيين، موجها كافة المسئولين عن الاتحادات الرياضية الأولمبية وغير الأولمبية، بالمتابعة المستمرة للنظم الغذائية لكل اللاعبين، ومتابعة نشرات المنظمة الدولية لمكافحة المنشطات، وقائمة الممنوعات من الفيتامينات التي من الممكن أن تضر اللاعبين المقبلين على المشاركة في بطولات قارية أو عالمية.