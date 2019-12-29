AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار البلد

السيسى وماكرون يتفقان على تكثيف الجهود لحل الوضع المتأزم في الملف الليبي

الأحد 29/ديسمبر/2019 - 11:38 م
الرئيس عبدالفتاح
الرئيس عبدالفتاح السيسي
Advertisements
محمد عبد المنعم
أجرى الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم اتصالًا هاتفيًا مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون.

وقال السفير بسام راضي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، إن الاتصال شهد استعراض عدد من الملفات الإقليمية، خاصةً تطورات الأوضاع في ليبيا، حيث أكد الرئيس ثوابت الموقف المصري الهادف إلى استعادة الأمن والاستقرار في ليبيا، ودعم جهود مكافحة الإرهاب وتقويض نشاط المليشيات المسلحة، وكذلك وضع حد للتدخلات الخارجية غير المشروعة في ليبيا التي من شأنها زيادة تفاقم الوضع.

ومن جانبه؛ أكد الرئيس ماكرون سعي فرنسا لإيجاد حل سياسي في ليبيا، وقد تم التوافق على تكثيف الجهود الثنائية وكذلك مع الشركاء الدوليين للعمل على حلحلة الوضع الحالي المتأزم في الملف الليبي علي نحو يتضمن جميع جوانب القضية.

كما تطرق الاتصال لعدد من الموضوعات ذات الصلة بالعلاقات الثنائية، حيث أعرب الرئيسان عن تطلعهما لمواصلة العمل على دفع العلاقات المتميزة بين البلدين وتطويرها.

كما شهد الاتصال تبادل التهاني بين الرئيسين بمناسبة موسم الأعياد واقتراب العام الميلادي الجديد.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

السيسي يهنئ رئيس وزراء بريطانيا بفوزه وحصول حزب المحافظين على الأغلبية في الانتخابات

مناقشة العلاقات الثنائية وملفات الشرق الأوسط.. الرئيس السيسي يهنئ رئيس وزراء بريطانيا بمناسبة الانتصار الكبير لحزب المحافظين وحصوله على الأغلبية.. وجونسون: عازمون على الارتقاء بمجالات التعاون المختلفة

السيسي و ميركل يستعرضان هاتفيا مستجدات الوضع في ليبيا

السيسي لرئيس الوزراء الإيطالي: موقفنا داعم لاستقرار وأمن ليبيا وتفعيل إرادة الشعب

السيسي يؤكد لـ رئيس الوزراء الإيطالي استمرار جهود الكشف عن ملابسات مقتل ريجيني.. وموقف مصر الداعم لاستقرار وأمن ليبيا وتفعيل إرادة شعبها.. وكونتي: نسعى لحل الوضع الراهن وتسوية الأزمة

السيسي وترامب يتباحثان هاتفيا سد النهضة والوضع في ليبيا

ترشيحاتنا

نجم الأهلي يقترب من الانضمام الى الصفاقسى التونسى.. تفاصيل

إطلالة شتوية.. نرمين ماهر تبهر متابعيها في ظهور جديد.. شاهد

رغم الفوز 2-1.. ضربة موجعة لـ بيراميدز فى مباراة المصري بـ الكونفدرالية

كيفية الخشوع في الصلاة.. الأزهر ينصح بـ5 أمور.. علي جمعة يحدد 8 وسائل

المشاغبون فى قبضة الأمن بعد تحطيم سيارات نادي المصري | القصة كاملة

فضيحة للإخوان من السودان .. تسجيل مسرب يكشف كيف خانوا دولهم

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بـ فستان شفاف قصير | شاهد أحدث ظهور لـ روبي مع عائلتها

النائب العام: الطب الشرعي أثبت تعاطي سائق النقل المتسبب فى حادث بورسعيد للحشيش

قرار عاجل من النائب العام بشأن السائق المتسبب فى حادث تصادم بورسعيد