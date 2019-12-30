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مرأة

هنفطر إيه النهاردة؟.. معجنات اللحم بالجبن اللذيذة مع عصير الليمون بالنعناع الفريش

الإثنين 30/ديسمبر/2019 - 09:01 ص
معجنات اللحم بالجبن
معجنات اللحم بالجبن
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نهى هجرس
يجب أن يهتم العديد من الأشخاص بتناول وجبة الإفطار، ولا يقومون بتناول المنبهات فور الاستيقاظ من النوم للحصول على المغذيات والطاقة التى يحتاجها الجسم، ولذلك سنقدم لكم طريقة معجنات اللحم بالجبن مع العصير الفريش.

مكونات معجنات اللحم بالجبن:-
- 3 كوب دقيق
- 1 و ربع كوب زبدة
- 1 و ربع كوب ماء مثلج
- ملح
- ملعقة صغيرة خميرة بصل
- جبن مربعات
- جبن جوده
- لحم مفروم
- ثوم
- خل أبيض
- كزبرة
- فلفل اسود
- جوزة الطيب
- قرفة
- حلبة
- جنزبيل
- بيض
- خل
- زعتر
- جبن بارميزان

طريقة تحضير معجنات اللحم والجبن:-
* تقلب المكعبات الزبدة الساقعة في الدقيق والملح وتذاب الخميرة في الماء.

* وتضاف للعجين بدون عجن وتلم العجين وتترك لترتاح ساعة في الثلاجة.

* وتفرد بعد ذلك على رخامة مرشوشة بالدقيق مستطيل30 ×40سم.

* وتثني على بعض الطرف اليمين والطرف الشمال وترش بالدقيق وتفرد مرة أخرى نفس الحجم.

* تقطع بالطول مقاس 15×40.

* نخلط اللحم المفروم بالثوم والخل والبهارات والملح وتترك بالثلاجة ساعة.

* يشوح البصل المكعبات ويترك ليصير دافيء أو بارد.

* ويخلط بالجبن الكيري12 مربع ويفرد على العجين وتترك الأطراف فارغة للصق العجين.

* نفرد فوقه اللحم ونفرد فوقهم الجبن الجودة الأصابع.

* تغلق على نفسها بالطول بحيث تكون الجبن الجودة في النصف وتلصق الأطراف بالبيض.

* وتدهن بالبيض وترش بالجبن والزعتر.

* تدخل الفرن الساخن مسبقًا 180 درجة لمدة 1/3 ساعة أو لحين احمرار الوجه.


مكونات عصير الليمون بالنعناع الفريش:-
- 3 ليمون
- نعناع فريش
- 2 كوب ماء
- سكر

طريقة تحضير عصير الليمون بالعناع الفريش:-
ضعى جميع المكونات فى الخلاط و تصفى و توضع فى كاسات

يقدم باردا.
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