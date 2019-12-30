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قذاف الدم: قطر عزلت نفسها عن الأمة العربية لترضي أمريكا.. فيديو

الإثنين 30/ديسمبر/2019 - 02:23 ص
أحمد قذاف الدم
أحمد قذاف الدم
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عمرو ممدوح
قال أحمد قذاف الدم، المسؤول السياسي لجبهة النضال الوطني الليبية، إن قطر أنفقت أموالا طائلة دون أي جدوى، وعزلت نفسها عن الأمة العربية، مشيرا إلى أنه تم استخدام قطر وعادت الدول العربية.

وأضاف أحمد قذاف الدم، في حواره مع الإعلامي محمد الباز، مقدم برنامج «90 دقيقة» المذاع على فضائية «المحور» أن قطر ظنت أنها بما تفعله سترضى عنها أمريكا، إلا أن أمريكا لن ترضى عن قطر حتى تتبع ملتها.

وأوضح المسؤول السياسي لجبهة النضال الوطني الليبية، أن تركيا أيضا نفس الأمر، وهي دولة إسلامية، مشيرا إلى أن الأمة العربية ليست ضد الخلافة، إلا أن الدولة العثمانية دولة استعمارية.

وأكد أحمد قذاف الدم، أن هناك اتفاقية لوزان مع تركيا، لمدة 100 عام تنتهي عام 2023، مشيرا إلى أن هذه الاتفاقية كانت مذلة ومهينة.
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