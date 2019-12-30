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حسين سالم: هناك صعوبة فى تطبيق القانون على مخالفات البناء

الإثنين 30/ديسمبر/2019 - 05:00 ص
صدى البلد
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توك شو
وجه الإعلامي دكتور حسين سالم، مقدم برنامج "دائرة الحدث" على قناة الحدث اليوم الفضائية، رسالة قوية إلى مجلس النواب للمطالبة بإجراء بعض التعديلات على بعض أحكام القانون رقم 17 لسنة 2019 بشأن التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها، خاصة وأن هناك صعوبة في تطبيق القانون على أرض الواقع. 

وأشار الدكتور حسين سالم، إلى ضرورة معالجة العيوب التي كشفها تطبيق القانون القائم، وتبسيط الإجراءات والمستندات المطلوبة للتقدم للتصالح، وإيضاح العبارات غير الواضحة التي يصعب تفسيرها.

وأوضح الدكتور حسين سالم، أن تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الإسكان والإدارة المحلية بشأن التعديلات المقدمة، انتقد القانون رقم 17 لسنة 2019 لما تضمنه من أحكام عجزت الجهات الإدارية المختصة عن تفسيرها بالإضافة لصعوبة الإجراءات اللازمة للتصالح.
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