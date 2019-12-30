بسعر مغري وشرط غريب.. عرض قصر تراثي في أمريكا للبيع

يتمنى الكثيرون لو أن تمنح لهم الفرصة في امتلاك قصر فخم بالإضافة إلى لكونه قصر تراثي ذو تاريخ قديم، حلم ولكنه تحول لحقيقة ملموسة على أرض الواقع في الولايات المتحدة الأمريكية، وبسعر خيالي.





فقد تم عرض قصر قديم يعود للعصر الفيكتوري ويقام على أرض مساحتها 60 ألف قدم مربع، وينقسم إلى 10 غرف، في مقابل 50 ألف دولار أمريكي فقط لاغير، بحسب ما نشرت "سي إن إن" الأمريكية.





ولكن هناك شرط واحد على راغبي شراء القصر أن يحققوه، وهو تقديم خطة ترميم للعقار التاريخي والتعهد بتنفيذها، ومن المفترض أن يتم بيع القصر خلال الأيام المقبلة.



