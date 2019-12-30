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منوعات

فعلن المستحيل.. 5 صديقات يحملن ويضعن أطفالهن في نفس التوقيت

الإثنين 30/ديسمبر/2019 - 08:00 ص
صدى البلد
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نهى حمدي
يلازم الصديقات أمنيات كثيرة على رأسها أن تظل صداقتهما لسنوات حتى يصبح أبنائهم أصدقاء أيضًا، لتحقق تلك الأمنية 5 صديقات ولكن بشكل لا يصدق. 

فقد حملن الـ 5 صديقات في نفس الوقت ووضعن أطفالهن في مواعيد متقاربة، لعل بين الطفل والثاني يوم أو يومين على الاكثر، بحسب ما نشرت صحيفة "ديلي ميرور" البريطانية.

عاش الـ 5 صديقات تجربة رائعة سويًا، فكان يلتقين كل أسبوع خلال فترة الحمل، وكانت كل واحدة منهن تضع مولودها كان الأخريات يشاركونها لحظاتها الأولى في الامومة، واستحمام الطفل بعد مولده.

وتحكي إحداهما عن تجربة الحمل سويًا، قائلة: "كنا نحلم بأن نعيش هذه التجربة، وبالفعل منحنا القدر هذه الصدفة" لتضيف بأنهن قد عاشا تجربة فريدة من نوعها:" استمتعنا بالتقاط صور وبطوننا تكبر كل شهر، وكنا نلتقي دومًا ونتحدث عن أعراضنا ونطلب النصيحة". 

كما أشارت إلى أن مشاركة كل هذه التفاصيل مع صديقاتك الحوامل في نفس التوقيت والفترة أمر في غاية الروعة، لتضيف إلى أنها هي وصديقاتها الآخريات كانا يعانون من مشكلات في الحمل وإنجاب الأطفال، وفعلن المستحيل من أجل الوصول إلى هذه اللحظة.
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