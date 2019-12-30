سر بكاء وزير زراعة بنين أمام مجلس الأمة.. صور

ظهر وزير الزراعة في بنين جاستون دوسوهوي، وهو يبكي، وذلك عقب الإشادة التي تلقاها من قبل رئيس البلاد باتريس تالون، بسبب إنتاج بلاده من القطن.





وقال رئيس بنين، إن بلاده أصبحت البلد الأولى في القارة السمراء زراعة لـ لقطن ، وذلك بفضل الجهود التي بذلها وزير الزراعة في البلاد جاستون دوسوهوي.





وأضاف رئيس بنين خلال خطاب له أمام مجلس الأمة "البرلمان": "مع التقدم الملحوظ فى قطاع الزراعة تحتل بنين اليوم المرتبة الأولى فى أفريقيا فى إنتاج القطن، والثانية فى منطقة" UEMOA "من حيث إنتاج الحبوب، حيث تم تصدير 600 طن من الأناناس إلى أوروبا، وهو رقم قياسى لم يتم الوصول إليه.. كل هذا وأكثر بفضل وزير حالم ومدير خبير".



