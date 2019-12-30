لأداء طقوس تلمودية.. 2500 مستوطن يقتحمون مقام يوسف.. ومواجهات واعتقالات

شنت قوات الاحتلال الإسرائيلي اليوم الإثنين حملة اعتقالات في عدد من المدن بالضفة الغربية المحتلة، ما أدى إلى مواجهات عنيفة أدت إلى إصابة 9 فلسطينيين بالرصاص، وفق ما ذكرت وكالة شهاب نيوز.



بمحافظة الخليل، اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي أربعة فلسطينيين من مخيم العروب بينهم طفلان، في حين اقتحمت أحياء وبلدات، السموع، ويطا، ودير سامت، وسعير، وفتشت منازل واستولت على أجهزة حاسوب وممتلكات شخصية.



وفي طولكم، اعتقلت قوات الاحتلال خمسة شبان من بلدة عنبتا شرق طولكرم، بعد مداهمة منازل ذويهم، وتفتيشها.



وأصيب تسعة فلسطينيين، بالرصاص المعدني المغلف بالمطاط والاختناق بالغاز المسيل للدموع، خلال مواجهات مع قوات الاحتلال الإسرائيلي، اندلعت قبيل اقتحام مئات المستوطنين مقام يوسف شرق نابلس، بحسب وكالة وفا.



وقالت وسائل إعلام عبرية، إن 2500 مستوطن اقتحموا مقام يوسف فجرا؛ لأداء طقوس تلمودية، بحراسة مشددة من جيش الاحتلال الذي اعتلى أسطح عدد من البنايات.



