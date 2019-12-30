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أخبار العالم

أول تعليق من حزب الله اللبناني على القصف الأمريكي في العراق

الإثنين 30/ديسمبر/2019 - 10:56 ص
حزب الله اللبناني
حزب الله اللبناني
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شيماء مصطفى
علق حزب الله اللبناني على الهجمات الأمريكية على مواقع الكتائب في العراق أمس، الأحد، مؤكدًا أنه يعد تعد على سيادة الشعب العراقي والحشد الشعبي.

وقال الحزب في بيان نقلته قناته الرسمية، اليوم، الاثنين: "الهجوم هو اعتداء على سيادة العراق وشعبه ولا سيما الحشد الذي كانت له اليد الطولى في مواجهة الإرهاب".

وأضاف أن "أمريكا تريد ضرب عناصر القوة الكامنة في الشعب العراقي والقادرة على مواجهة داعش.. لا بد للذين اتخذوا قرار الهجوم سيكتشفون قريبا حماقة هذا القرار ونتائجه وتداعياته".

وكانت وكالة رويترز نقلت عن مسئولين أمريكيين قولهم إن قوات التحالف الدولي ضد داعش، بقيادة واشنطن، نفذت ضربات جوية استهدفت مقار لحزب الله في العراق.

وقال المسئولون: "الجيش الأمريكي نفذ ضربات دفاعية في العراق وسوريا ضد جماعة كتائب حزب الله".

وذكرت وسائل إعلام عراقية، أن عددًا من عناصر حركة حزب الله لقوا مصرعهم إثر استهداف طائرة بدون طيار لمعسكر القائم غربي العراق.

وقال البنتاجون في بيان رسمي إن صواريخ الغارات التي نفذتها طائرات حربية طالت 5 أهداف لما يسمى "كتائب حزب الله العراقي" الموالية لإيران، الذي يرتبط ارتباط وثيقا بالحرس الثوري، الذي أدرجته واشنطن على قائمة الإرهاب قبل أشهر.
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