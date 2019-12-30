تطور مفاجئ فى صفقة انتقال النيجيري إليكى إلى الأهلي

أصبح النيجيري بليسنج إليكي لاعب لوزيرن السويسري قاب قوسين أو أدنى من الانتقال إلى الأهلى خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.



وفى هذا السياق ، أكدت صحيفة بليك السويسرية أن نادي لوزيرن السويسري وضع لاعبه إيليكي بليسينج على قائمة المعروضين للبيع خلال فترة الانتقالات الشتوية .



وقالت الصحيفة إن سبب اقتراب إليكى من الرحيل عن فريقه دخوله في خلافات مع مدربه المُقال مؤخرًا توماس هابرلي، وهو ما أبعده عن حسابات الفريق في الفترة الأخيرة.



وكانت العديد من التقارير الصحفية أن رينيه فايلر تمسك بضم إليكى وطالب إدارة الأهلى بحسم التعاقد معه فى ظل عدم قناعاته الكاملة بقدرات المغربي وليد أزارو ومروان محسن وهو ما تأكد خلال الفترات الماضية باعتماده على النيجيري جونيور أجايي فى مركز قلب الهجوم وتغييره مركزه الأصلي " الجناح الهجومى" .



ويعد إليكى واحدا من المهاجمين الذين خطفوا الأنظار إليهم فى الوقت الحالى فى ظل القدرات الفنية والبدنية التى يمتلكها ، ورؤية فايلر إنه سيكون إضافة قوية للفريق الأحمر حال حسم ضمه.

