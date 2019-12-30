3 مواسم بـ 3 ملايين دولار.. الأهلى يقترب من إعلان ضم النيجيري إليكي

كشفت الإعلامية ميرهان عمرو عن تطورات صفقة انضمام اليكي نجم فريق سويزران السويسري لـ الأهلي خلال فترة الانتقالات الشتوية.



وأكدت ميرهان في تصريحات عبر قناة " تايم سبورت " أن اللاعب يقترب بشدة من الانضمام لـ الأهلي خاصة في ظل حاجة رينيه فايلر المدير الفني للفريق لضمه.



وأضافت ميرهان ان العقد سيكون لمدة 3 مواسم مقابل 3 ملايين دولار بخلاف ما سيحصل عليه اللاعب نفسه.



وتابعت أن الأهلي نجح في تخفيض المقابل المادي من 4 ملايين دولار لـ 3 ملايين دولار.



وأضافت أن فايلر شدد على ضرورة التعاقد مع اللاعب لما يمتلكه من امكانيات فنيه رائعه.

