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رياضة

3 مواسم بـ 3 ملايين دولار.. الأهلى يقترب من إعلان ضم النيجيري إليكي

الإثنين 30/ديسمبر/2019 - 11:57 ص
فريق الاهلي
فريق الاهلي
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ياسمين تيسير
كشفت الإعلامية ميرهان عمرو عن تطورات صفقة انضمام اليكي نجم فريق سويزران السويسري لـ الأهلي خلال فترة الانتقالات الشتوية. 

وأكدت ميرهان في تصريحات عبر قناة " تايم سبورت " أن اللاعب يقترب بشدة من الانضمام لـ الأهلي خاصة في ظل حاجة رينيه فايلر المدير الفني للفريق لضمه. 

وأضافت ميرهان ان العقد سيكون لمدة 3 مواسم مقابل 3 ملايين دولار بخلاف ما سيحصل عليه اللاعب نفسه. 

وتابعت أن الأهلي نجح في تخفيض المقابل المادي من 4 ملايين دولار لـ 3 ملايين دولار.

وأضافت أن فايلر شدد على ضرورة التعاقد مع اللاعب لما يمتلكه من امكانيات فنيه رائعه.
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