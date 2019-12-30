AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

تشجيعه فخر.. حازم إمام يدعم فريق الزمالك بـ رسالة مثيرة

الإثنين 30/ديسمبر/2019 - 12:08 م
حازم امام
حازم امام
Advertisements
ياسمين تيسير
وجه حازم إمام نجم فريق الزمالك والمنتخب السابق رسالة دعم لفريقه خاصة مع قرب انطلاق قناة الزمالك قريبا

ونشر حازم امام عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي " فيس بوك " صورة له مع كئوس ودروع الفريق من برومو القناة.

وعلق :" تشجيعه فخر لجماهيره #الزمالك "

واستطاع الزمالك انتزاع نقطة ثمينة من زامبيا بتعادل مرض إلى حد كبير بهدف لمثله أمام زيسكو يونايتد، أمس الاول السبت، في الجولة الثالثة من دور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا.

وحافظ الزمالك بهذا التعادل على وجوده في وصافة ترتيب المجموعة ورفع رصيده إلى 4 نقاط بينما توقف رصيد زيسكو عند نقطتين في المركز الثالث، فيما يظل مازيمبي الكونغولي في الصدارة برصيد 7 نقاط وبريميرو دي أجوستو الأنجولي برصيد نقطتين.

ومن المقرر أن يستضيف الزمالك الفريق الزامبي يوم 10 يناير المقبل في الجولة الرابعة من المسابقة.
Advertisements

ترشيحاتنا

هل دعاء الزوجة على زوجها مستجاب ؟.. يقبله الله ولا يرده في حالة واحدة

جاكيت أحمر وشورت.. طليقة على ربيع تتألق فى أحدث ظهور لها

نشاط للرياح المثيرة للأتربة.. الأرصاد تحذر من طقس الـ72 ساعة المقبلة | فيديو

أهم الأخبار ..بعد صورتها شبه عارية تفاصيل أزمة لينا الفيشاوي مع والدها.. مرتضى منصور: كهربا لا يشرفنا.. وغارات أمريكية بسوريا والعراق

إزاى تغير كلمة سر حساب iCloud على آيفونك

زوجان يلقيان 15 ألف جنيه إسترليني فى القمامة.. ومفاجأة في انتظارهما

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

هترجع الفلوس لو اطلقت.. رسالة عروس لمصور حفل زفافها تشعل مواقع التواصل

تتحدى البرد.. سالي عبد السلام بإطلالة شتوية أنيقة

زوجان يلقيان 15 ألف جنيه إسترليني فى القمامة.. ومفاجأة في انتظارهما