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أخبار العالم

سنظل بالمرصاد.. شنقريحة: اجتزنا مؤامرة ضد الجزائر

الإثنين 30/ديسمبر/2019 - 02:10 م
رئيس أركان الجيش
رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي بالنيابة، اللواء سعيد شنقريحة
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دعاء أبوهشيمة
أكد رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي الجزائري بالنيابة، اللواء سعيد شنقريحة، أن الجيش الجزائري سيبقى مجندا في خدمة الوطن، ولن يتخلى عن التزاماته الدستورية، مهما كانت الظروف والأحوال؛ مؤكدا أنه بفضل الشعب تمكنت البلاد من اجتياز مرحلة خطيرة من أصعب المراحل التي مرت بها، بحسب "النهار أونلاين" الجزائرية.

وقال شنقريحة، اليوم الاثنين خلال كلمة أكد فيها على الدور المحوري الذي قام به الجيش: "سنظل دائما بالمرصاد في مواجهة أعداء الوطن، وكل من يحاول المساس بسيادتنا الوطنية".

وأشاد شنقريحة بدور الشعب الجزائري في مواجهة المؤامرة الخطيرة التي كانت ترمي إلى ضرب استقرار الجزائر، وتقويض أركان الدولة وتحييد مؤسساتها الدستورية والدفع بها إلى مستنقع الفوضى والعنف، وقال: "لقد اجتزنا جنبا إلى جنب مع شعبنا في الفترة الأخيرة من تاريخنا المعاصر، مرحلة حساسة تعرضت بلادنا خلالها لمؤامرة خطيرة، بهدف ضرب استقرار الجزائر وتقويض أركان الدولة وتحييد مؤسساتها الدستورية والدفع بها إلى مستنقع الفوضى والعنف".

وأضاف: "إلا أن القيادة العليا للجيش الوطني الشعبي، تفطنت لخطورة هذه المؤامرة وسيرت هذه المرحلة بحكمة وتبصر، من خلال السهر على مرافقة المسيرات السلمية وحمايتها دون أن تراق قطرة دم واحدة، علاوة على مرافقة مؤسسات الدولة وتمكينها من أداء مهامها في أحسن الظروف، والإصرار على البقاء في ظل الشرعية الدستورية والتصدي لكل من يحاول المساس بالوحدة الوطنية.

وقال اللواء شنقريحة: "لقد ساهم الجيش الوطني الشعبي، إلى جانب مصالح الأمن، في إنجاح تنظيم انتخابات رئاسية حرة ونزيهة وشفافة، وتأمين العملية الانتخابية وضمان جو من الهدوء والطمأنينة".

وكان رئيس الجمهورية الجزائري عبد المجيد تبون، قد كلف اللواء سعيد شنقريحة قائد القوات البرية بقيادة الأركان بالوكالة، بعد وفاة رئيس الأركان الجزائري أحمد قايد صالح.
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