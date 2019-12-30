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محافظات

علاج 106 آلاف رأس ماشية وتحصين 291 ألف بالبحيرة

الإثنين 30/ديسمبر/2019 - 01:54 م
صدى البلد
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جمالات الدمنهوري
أكد اللواء هشام آمنة - محافظ البحيرة الاهتمام الكامل بالحفاظ على الثروة الحيوانية وتوفير التحصينات اللازمة لها للعمل على تنمية تلك الثروات والمساهمة في توفير الغذاء الصحي والآمن أمام المواطن المصري البسيط،  إضافة إلى تكثيف الحملات لضبط الأسواق والتأكد من صلاحية اللحوم المعروضة ومدى التزام محلات الجزارة بالذبح بالمجازر الحكومية .

ووجه اللواء آمنه محافظ البحيرة باستمرار جهود مديرية الطب البيطري فى مجال الوقاية والرعاية البيطرية والتناسلية والامراض المشتركة والمجازر والتفتيش على اللحوم وذلك للحفاظ على الثروة الحيوانية وتنميتها والعمل على سد العجز منها وتوفير البروتين الحيواني بصورة آمنة لمواطني المحافظة .

ومن جانبه اعلن الدكتور حسنى عباسىى مدير مديرية الطب البيطرة عن علاج 106293 رأس ماشية خلال شهر ديسمبر بما فيها الحالات التي تم رشها والحالات التي تم علاجها ضد الطفيليات الداخلية كما تم التأمين على 5777 من الماشية

وأشار إلى أن إدارة الوقاية قامت بتحصين 6022 ضد مرض حمى قلاعية و 3444 ضد مرض حمى الوادي المتصدع و222356 ضد جدري الضأن و 1323 ضد مرض جدري الماشية ، كما بلغ إجمالي الطيور المحصنة ضد مرض إنفلونزا الطيور 56630 طائر

واضاف مدير بيطرى البحيرة بان إجمالي عــــدد المذبوحـات خلال شهر نوفمبر بلغ 8396 ذبيحة وفى إطار الرقابة على الأسواق تم تحرير 151 قضية متنوعة للحوم غير صالحة وللذبح خارج المجازر كما بلغت كمية اللحوم المضبوطة والغير صالحة والتي تم إعدامها 1067 كجم 

وفى نفس السياق أوضح عباسىى بان إدارة الصحة العامة والأمراض المشتركة باختبار 2023 لمكافحـــــة مــرض البروسيــــلا كما تم اختبار 1420 ضد مرض الدرن البقري بدون حالات ايجابية ، كما بلغت الحيوانات التي تم ترقيمها وتسجيلها بدائرة المحافظة 25641 رأس.

فيما قامت ادارة الارشاد بعمل 76 ندوة ارشادية تثقيفية خلال لرفع وعى المواطنين بأهمية التحصينات ضد الأمراض الوبائية والتسجيل و الترقيم وأهميته ف حصر الثروة الحيوانية والاهتمام بالتوعية للعلاج ضد الأمراض التي تصيب الحيوانات.

علاج 106 آلاف رأس ماشية وتحصين 291 ألف بالبحيرة
علاج 106 آلاف رأس ماشية وتحصين 291 ألف بالبحيرة
علاج 106 آلاف رأس ماشية وتحصين 291 ألف بالبحيرة
علاج 106 آلاف رأس ماشية وتحصين 291 ألف بالبحيرة
علاج 106 آلاف رأس ماشية وتحصين 291 ألف بالبحيرة
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