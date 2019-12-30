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أشرف صبحى:النجاح فى تنظيم بطولات افريقيا يدفعنا للاستعداد لاستضافة كأس العالم...فيديو

الإثنين 30/ديسمبر/2019 - 01:58 م
بطولات افريقيا
بطولات افريقيا
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آيات أحمد
قال وزير الشباب والرياضة، الدكتور أشرف صبحى، إن مصر نجحت فى تنظيم الأمم الإفريقية وتصفيات أولمبياد تحت 23 سنة، خلال عام 2019م، وذلك من خلال استراتيجية وتخطيط جيد رغم ضيق الوقت، لافتًا إلى أنه يجب الاستعداد جيدًا لاستضافة بطولات كأس العالم.

وأضاف وزير الشباب والرياضة، خلال لقاء خاص بفضائية " اكسترا نيوز"، أن مصر تمتلك قدرات هائلة بفضل رؤية قيادتها السياسية وبناء مصر الحديثة، مشيرًا إلى أن الدولة بها شبكة طرق وبنية تحتية تساعد على إقامة أي أحداث عالمية كبرى، بالإضافة إلى أن مصر دولة سياحية وبها كم فنادق كبير يستوعب ضيوفها، بالإضافة إلى تكنولوجيا الاتصال القوية.

وأشار إلى أن هناك مقومات لمصر الحديثة لاستضافة البطولات الكبيرة ، ونسب مشاهدة بطولة كأس أمم أفريقيا تخطى مليار و255 مليون مشاهدة، موضحًا أنه فى أقل من أربعة أشهر مصر استطاعت أن تبهر العالم كله بتنظيم كأس الامم الافريقية.

وشدد وزير الشباب والرياضة على أن الرئيس عبدالفتاح السيسي داعم أساسي للرياضة والشباب المصري، وأن مصر استعدت لكأس العالم لليد 2021 بإنشاء صالة برج العرب التي تتسع لـ 4500 كرسي، حيث من المقرر مشاركة 32 دولة في هذه البطولة وهو ما يمثل حدثًا رياضيًا كبيرًا لمصر.

وأكد صبحي أنه تم اعتبار الرياضة مادة أساسية في التعليم لا تضاف للمجموع لكنها مادة نجاح ورسوب، كما أن هناك خطوات ليكون هناك التزام بالرياضة في المدارس، وهو إلزام والتزام للطلاب، وسط منهجية للمجال المعرفي الخاص بالطالب يخص التغذية الصحية والعاددات السلوكية الرياضية.

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