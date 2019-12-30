في صفقة قياسية.. ملياردير أمريكي يشتري نادي روما بـ 800 مليون يورو

أعلن الملياردير الأمريكي دان فريدكين اليوم الإثنين، شراءه لنادي روما الإيطالي رسميًا مقابل 800 مليون يورو.



وأكد فريديكين شراءه للنادي ، من المالك جيمس بالوتا ، ومن المنتظر أن يدفع فريديكين مبلغ 50 مليون يورو كقيمة مبدئية في الـ 48 ساعة المقبلة، لإنهاء تفاصيل شراء النادي من بالوتا.



ويمر روما بالعديد من الأزمات الإدارية،وهو ما ظهر في الموسم الماضي وهذا الموسم ، وبالأخص بعد رحيل مونشي المدير الرياضي للنادي.



ويحتل نادي روما المركز الرابع في الدوري هذا الموسم برصيد 35 نقطة ، كما تأهل لدور الـ 32 في بطولة الدوري الأوروبي.