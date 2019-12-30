وزير الخارجية يجري اتصالًا هاتفيًا بـ نظيره الإيطالي لبحث مستجدات الوضع في ليبيا

أجرى سامح شكري وزير الخارجية، صباح اليوم الاثنين، اتصالًا هاتفيًا بـ "لويجي دي مايو" وزير الخارجية والتعاون الدولي الإيطالي، في إطار التشاور المتواصل بين مصر وإيطاليا حول ليبيا.



وصرح المستشار أحمد حافظ المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، أن الاتصال تناول مستجدات الأوضاع في ليبيا، حيث أكد الوزيران على ضرورة العمل على تكثيف الجهود في سبيل استعادة الأمن والاستقرار في ليبيا، مع رفض التدخلات العسكرية الأجنبية في الساحة الليبية، والتي من شأنها عرقلة مسار التوصل لتسوية سياسية شاملة تتناول معالجة كافة جوانب الأزمة الليبية، وفي إطار مسار برلين السياسي.



ومن جهة أخرى أعلن وزير الخارجية التركي، مولود تشاوش أوغلو، أنه سيقدم اليوم الإثنين، مذكرة التفويض لإرسال قوات عسكرية إلى ليبيا للبرلمان التركي.



وقال أوغلو في تصريحات صحفية، "سيتم اليوم تقديم مذكرة التفويض لإرسال قوات عسكرية إلى ليبيا للبرلمان التركي".



ومن المقرر أن يناقش البرلمان المذكرة ويصوت عليها الخميس المقبل 2 يناير.