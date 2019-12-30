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العاصمة الإدارية: جاهزون لاستقبال المواطنين والموظفين فى 2020.. فيديو

الإثنين 30/ديسمبر/2019 - 03:26 م
العاصمة الإدارية
العاصمة الإدارية
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آيات أحمد
كشف العميد خالد الحسيني، متحدث العاصمة الإدارية الجديدة، عن جاهزيتها والحي الحكومي لاستقبال المواطنين والموظفين.

لافتًا إلى أن الحى الحكومى به إنجاز كبير وتم عمل اكثر من 70% من الاعمال المطلوبة به، وجار العمل فى إنشاء البنية التحتية بالعاصمة، مضيفًا أن الحى الحكومى مستعد لاستقبال أكثر من 52 الف موظف بحلول النصف الثانى من عام 2020.

وقال الحسيني ، خلال مداخلة هاتفية على فضائية " اكسترا نيوز"، إن حى السفارات موجود ومنتشر فى كامل مناطق القاهرة، وموجود فى أكثر من حى فى القاهرة، ويتم تجهيز حى بالتعاون مع السفارات، حيث استقبلت العاصمة 50 طلبا من 50 سفارة مختلفة لحجز مساحات لها فى الحى الدبلوماسي.

وتابع انه تم تحديد سعر متر الارض فى الحى الدبلوماسي بـ400 دولار، وكل سفارة لها رغبة فى الانتقال للحى الدبلوماسي تشترى الارض والبناء عليها، لنقل مقرها به، مؤكدًا أن مستقبل مصر كله فى العاصمة الإدارية.

وأوضح أن هناك مرونة فى قراءة كل الطلبات التى تقدم لامتلاك اراض ووحدات فى العاصمة الإدارية الجديدة، مضيفًا أن الوحدات السكنية الموجودة فى العاصمة الإدارية موزعة على 8 احياء مختلفة.

وأردف أنه تم الانتهاء من تنفيذ 80% من الحى الثالث السكنى والذى يحتوى على 20 ألف وحدة سكنية مختلفة الأشكال والمساحات، موضحًا أن المرحلة الاولى للعاصمة ستستقبل مليونا ونصف المليون مواطن.
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