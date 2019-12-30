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تعليم

حفل تكريم الطلاب الوافدين الخريجين من مشروع سفراء الأزهر.. صور

الإثنين 30/ديسمبر/2019 - 03:26 م
حفل تكريم الطلاب
حفل تكريم الطلاب الوافدين الخريجين من مشروع سفراء الأزهر
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محمد شحتة
نظم برلمان الطلاب الوافدين بالأزهر الشريف، حفل تكريم الطلاب الخريجين المتفوقين في مشروع سفراء الأزهر من مختلف دول العالم.

وشارك في الاحتفال، الدكتور محمد المحرصاوى رئيس جامعة الأزهر، والدكتور عبد الفتاح العوارى عميد كلية أصول الدين، والشيخ علي خليل رئيس قطاع المعاهد الأزهرية، والدكتورة نهلة الصعيدي، رئيس مركز تطوير تعليم الطلاب الوافدين والأجانب، والدكتور غانم السعيد، عميد كلية الإعلام، والدكتور خالد عرفان، عميد كلية التربية، وعدد من الطلاب الوافدين بالأزهر.

وألقى الدكتور محمد المحرصاوي، كلمة أكد فيها على جميع الطلاب أن يحرصوا على تعلم المنهج الأزهري ويلتزموا في دراستهم حتى يعودوا إلى بلادهم رسل وسفراء سلام ينشروا المنهج الصحيح ويدافعوا عن الإسلام ويصححوا الصورة التي شوهتها الجماعات المتطرفة عن الدين الحنيف.

وأكد الدكتور عبد الفتاح العواري، على أن الطلاب الوافدين يعتني بهم فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، خير عناية حتى لقبه الطلاب بأبو الوافدين، مشددا على أنه لا يدخر جهدا في رعاية هؤلاء الطلاب لأنهم أمانة في عنق الأزهر.

وفي نهاية الحفل تم تكريم الطلاب الوافدين المتفوقين وتسليمهم شهادات تقدير.
حفل تكريم الطلاب الوافدين الخريجين من مشروع سفراء الأزهر.. صور
حفل تكريم الطلاب الوافدين الخريجين من مشروع سفراء الأزهر.. صور
حفل تكريم الطلاب الوافدين الخريجين من مشروع سفراء الأزهر.. صور
حفل تكريم الطلاب الوافدين الخريجين من مشروع سفراء الأزهر.. صور
حفل تكريم الطلاب الوافدين الخريجين من مشروع سفراء الأزهر.. صور
حفل تكريم الطلاب الوافدين الخريجين من مشروع سفراء الأزهر.. صور
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