الحرس الثوري الإيراني يحتجز سفينة قرب جزيرة أبو موسى المحتلة

أفادت وكالة رويترز للأنباء، اليوم الاثنين، بأن الحرس الثوري يحتجز سفينة قرب جزيرة أبو موسى المحتلة في الخليج العربي وعلى متنها طاقم ماليزي.



وأشارت الوكالة إلى أن عملية الاحتجاز جاءت على خلفية قيام السفينة بتهريب النفط.



وكانت البحرية الإيرانية، أعلنت توقيف سفينة أجنبية في مياه الخليج العربي، يوم السبت الموافق 7 ديسمبر، بتهمة تهريب وقود، واحتجاز 12 بحارا من الجنسية الفلبينية .



وتحتل إيران الجزر الإماراتية الثلاث طنب الكبرى والصغرى وأبوموسى.