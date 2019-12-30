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رياضة

عشقه مالوش حدود.. أول رد فعل من عواد على استبعاده من تشكيل الزمالك الأساسي

الإثنين 30/ديسمبر/2019 - 06:05 م
محمد عواد
محمد عواد
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ياسمين تيسير
وجه محمد عواد حارس مرمى فريق الزمالك رسالة لـ متابعيه للتعبير عن مدى حبه وعشقه للكيان منذ صغره.

ونشر محمد عواد عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي " تويتر " عددا من الصور له داخل الملعب.

وعلق : "زملكاوي وعشقه فى قلبى ملوش حدود @ZSCOfficial ".

وغاب عواد عن التشكيل الأساسي للفريق خلال مباراة زيسكو الزامبي حيث قدم محمد ابو جبل إداء جيد في المباراة التي انتهت بالتعادل في الجولة الثالثه من دور المجموعات ببطولة دوري أبطال أفريقيا. 

ويلتقي الزمالك مع زيسكو في القاهرة يوم 10 من شهر يناير المقبل حيث انتهى اللقاء بين الفريقين بزامبيا بهدف لكل فريق.

الجدير بالذكر، أن الزمالك يحتل المركز الثاني من ترتيب المجموعة برصيد 4 نقاط.

و يتواجد مازيمبي في الصدارة برصيد 7 نقاط، بينما جاء زيسكو وأول أغسطس في المركزين الثالث والرابع برصيد نقطتين.
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