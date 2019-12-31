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تكنولوجيا

بعد اتهامات له بسبب الإعلانات السياسية.. ثروة مارك زوكربيرج تقفز لمستوى هائل

الثلاثاء 31/ديسمبر/2019 - 04:00 ص
ثروة مارك زوكربيرج
ثروة مارك زوكربيرج تقفز لمستوى هائل
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ندى على
ذكرت صحيفة ديلى ميل أن ثروة مؤسس فيسبوك مارك زوكربيرج قد ارتفعت بمقدار 27.3 مليار دولار هذا العام فقط، وذلك بالتزامن مع انتقادات حادة له بممارسة الاحتكار على وسائل التواصل الاجتماعى، و والسماح بعرض الإعلانات الدعائية السياسية على منصات فيسبوك.

وجنت شركة فيسبوك أرباحا بعد تقارير عن تنامى في عدد المستخدمين الذين يقومون بأنشطة مربحة على منصات فيسبوك، وحققت الشركة أرباحا للمرة الثالثة على التوالى خلال عام 2019، مما ساعد في ارتفاع ثروة زوكربيرج إلى 79.4 مليار دولار.

وأدرجت مجلة فوربس مارك زوكربيرج في قائمة الخمسة الأغنى في العالم من قائمة تتضمن أغنى 500 شخص في العالم.

وفي أكتوبر الماضى، تم استجواب زوكربيرج من قبل لجنة الخدمات المالية في البيت الأبيض في اتهامات تتعلق بامتلاكه لمنصات فيسبوك و انستجرام وواتساب وكذلك تطبيق ماسنجر.

ولم يمنع استجوابه في البيت الأبيض من ارتفاع عدد مستخدمى الشركة بنسبة 8% هذا العام ليصل عدد مستخدمى منصات فيسبوك إلى 2.45 مليار مستخدم سنويا.

وتتعالى الأصوات المطالبة لشركة فيسبوك بمنع الإعلانات الدعائية لانتخابات الرئاسة الأمريكية القادمة، وأبدت منظمات حقوقية أمريكية قلقلها من عدم رضوخ فيسبوك لوقف الإعلانات السياسية، وفي ظل تساؤلات عديدة عن كيف ستتعامل الشركة مع المعلومات المضللة التى تتداولها الحملات الانتخابية، وكذلك ضمان حريات الرأى والتعبير.

وكانت شركة تويتر قد قامت في وقت سابق بحظر الإعلانات السياسية، كما قرر موقع Spotify تعليق كل الإعلانات السياسية بدءًا من 2020 في الولايات المتحدة.
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