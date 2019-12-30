البسوا تقيل.. الأرصاد تحذر من طقس ليلة رأس السنة.. فيديو

قال محمود شاهين مدير مركز التحاليل والتنبؤات الجوية، إن مصر تتمتع حاليا بحالة من الاستقرار في حالة الطقس باستثناء انخفاض درجات الحرارة خلال الـ 72 ساعة المقبلة.



وأضاف محمود شاهين في مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى في برنامجها " صالة التحرير " المذاع على قناة " صدى البلد"، :" نشهد انخفاض في درجات الحرارة عن المعتاد ونشهد أمطار خفيفة إلى متوسطة غير مؤثرة على الأنشطة وخروج المواطنين للاستمتاع بالاعياد وليلة رأس السنة".



ونصح محمود شاهين المواطنين بضرورة ارتداء الملابس الشتوية الثقيلة نظرا لانخفاض درجات الحرارة غدا الثلاثاء.



وأكمل محمود شاهين:" درجة الحرارة غدا الثلاثاء، العظمى 18 درجة وتنخفض تدريجيا إلى 12 درجة وصولا إلى وقت الفجر 10 درجات".



وتابع محمود شاهين:" حالة الطقس في جنوب سيناء وكافة المناطق السياحية ممتعة والشمس ساطعة في النهار ودرجة الحرارة العظمى 22 درجة".

