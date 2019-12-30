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أخبار البلد

نقيب الصحفيين: إجراءات جديدة لمواجهة الكيانات الوهمية ومنتحلي المهنة

الإثنين 30/ديسمبر/2019 - 08:13 م
نقيب الصحفيين
نقيب الصحفيين
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حمادة خطاب
أكد ضياء رشوان نقيب الصحفيين أن النقابة انتهت من مخاطبة الوزراء والمحافظين بشأن عدم التعامل مع الكيانات الوهمية ومنتحلي المهنة، وأن النقابة جاهزة لتلقي أي بلاغات موثقة من الزملاء ضد من يمارسون المهنة بشكل مخالف للقانون واللوائح المنظمة للعمل الصحفي، مضيفًا أن مواجهة هذه الظاهرة يحافظ على سلامة وصول المعلومة للقارئ والتصدي للشائعات التي تهدد استقرار البلاد.

أضاف نقيب الصحفيين خلال لقائه بمؤسسي حملة «مش صحفي»، أن النقابة بدأت إجراءات عديدة مؤخرًا لمواجهة الظاهرة، كان أهمها تقديم عدد من البلاغات للنائب العام ضد الكيانات الوهمية التي تعمل بشكل مخالف للقانون، كما تقدمت النقابة ببلاغات ضد عدد من منتحلي صفة صحفي الذين ثبت مخالفتهم وتجاوزهم في حق المهنة، خاصة وأن البعض استخرج محررات رسمية وبطاقة الرقم القومي مدون عليها مهنة «صحفي» و«محرر صحفي» و«إعلامي»، مضيفًا أن قضية انتحال المهنة قضية جنائية يعاقب عليها القانون.

وأشار ضياء رشوان إلى أن النقابة أرسلت من قبل إلى جميع الوزراء والمحافظين ومديري الأمن بالمحافظات خطابات رسمية بمنع التعامل مع الكيانات الوهمية ومنتحلي المهنة، وأن يقتصر التعامل فقط مع الزملاء أعضاء نقابة الصحفيين والزملاء المتدربين «تحت التمرين» الذين يعملون في صحف ومواقع معترف بها، مؤكدًا أنه شكل لجنة جديدة من بعض الزملاء بمجلس النقابة بمتابعة هذا الملف الهام، ومتابعة شكاوى الزملاء بشكل مستمر للقضاء على هذه الظاهرة، والحفاظ على أمن وسلامة المعلومة.
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