مواطنة لأهل الخير.. توصيلة مياه حلم طال انتظاره



وتواصل حديثها بأنها لا تحلم بوحدة سكنية على طراز حديث، ولا امتلاك قطعة أرض، فقط توصيل المياه لها هو حلم طال انتظاره لأسرتها.





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ناشدت الحاجة أم كرم، في رسالة لخدمة القرّاء التي يقدّمها موقع "صدى البلد"، أهل الخير أصحاب القلوب الرحيمة، أن يتبرع فاعل خير بتوصيل المياه إلى منزلها، "فقط وقتها سأكون امتلكت الدنيا وما فيها، بعد أن ذهبت لأعرف تكاليف توصيل الماء إلى منزلى عبر المواسير، وجدت تتخطى الـ ١٢ ألف جنيه، ونحن لا نمتلك من الدنيا سوى ستر الله، حلم نبحث عنه ونتمنى من الله أن يسخر لنا فاعل خير يحققه."وتقول فى رسالتها: عندى أربع بنات، أعاننى الله على أن أزوج واحدة منهن، وولد واحد، وزوجى تخطى الستين بسنوات، وأصبح على حمل لا بد أن أقف كالجبال حتى لا أسقطـ ويسقط معى من حولى، عشت مع أسرتى، حامدة الله على كل ما يأتى، من خير أو شر، أهل الخير ساعدونى أن ابنى بيتى، ولكن الحياة تضيق يوما تلو الآخر، والهموم تكبر كأنها تسابق الزمن، كل يوم أخوض معركة البحث عن المياه أقوم بملء الدلو من المنازل التى تحيط بى وأنا في عمر الخمسين.