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حوادث

نسيت كيس في التاكس.. القبض على تاجرة مخدرات في بني سويف

الإثنين 30/ديسمبر/2019 - 09:10 م
صورة أرشيفية - سيدة
صورة أرشيفية - سيدة
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محمد عبد الحليم
لم يتوقع سائق التاكس أن السيدة الصغيرة ذات الثامنة والعشرين عاما أن تكون تاجرة مخدرات.

اكتشف سائق تاكسي أن السيدة حاولت استغلاله في تنقلاتها داخل محافظة بني سويف، قبل أن يكتشف بحوزتها حقيبة تحوي «مواد مخدرة» يشتبه في كونها مادة جوهر الحشيش المخدر.

البداية كانت بحضور «جمعة. م. ع»، ٣٤ عاما، سائق تاكسي، مركز بني سويف، لقسم مكافحة المخدرات بمديرية أمن بني سويف، مبلغا بأنه أثناء قيادته السيارة خاصته «تاكسي»، طلبت منه إحدى السيدات توصيلها من مدينة بني سويف غرب النيل إلى مدينة بني سويف الجديدة شرق النيل، وعقب الحديث بينهما تبادلا أرقام الهواتف المحمولة لإعادتها مرة أخرى، وعقب ذلك تواصلت معه وأخبرته بتركها حقيبة داخل السيارة خاصته سهوا، وطلبت منه إحضارها نظير مبلغ مالي.

يحكي السائق: «شعرت بقلق تجاه الحقيبة وبفحصها تبين أن بداخلها عدد 28 طربة من مادة بنية داكنة اللون، يشتبه أن تكون الحشيش المخدر، تزن حوالي كيلو ونصف».

وبعرض المعلومات على العميد محمد عبدالوهاب، مدير مباحث المديرية، أمر بسرعة إجراء التحريات اللازمة سريعا وفحص البلاغ واتخاذ الإجراءات القانونية نحو ضبط المشتبه بها.

تبين من التحريات أن ربة المنزل المبلغ ضدها تدعى «نورا. ن. إ»، ٢٨ عاما، ومقيمة في البحر الأعظم بالجيزة.

بانتقال قوة أمنية تحت إشراف اللواء زكريا صالح، مدير أمن بني سويف، تم ضبط المتهمة، حيث تبين من التحريات أنه بمواجهتها أقرت بصحة ما جاء بأقوال المبلغ، وأنها كانت في طريقها لتسليم المواد المخدرة المضبوطة لأحد الأشخاص يدعي «على. ع»، مقيم بمركز الصف بالجيزة.

كلف اللواء زكريا صالح، مدير أمن بني سويف، إدارة البحث الجنائي بالتحري عن الواقعة، وتطوير مناقشة المتهمة للوقوف على حجم نشاطها الإجرامي، وتحرر المحضر رقم 21136 / 60 جنايات قسم بنى سويف.
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