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تعليم

نوح.. فيلم لإعلام بني سويف يحصد جائزتي أفضل تصوير في مسابقة الأفلام الدولية تهارقا

الإثنين 30/ديسمبر/2019 - 09:30 م
نوح..فيلم لإعلام
نوح..فيلم لإعلام بني سويف يحصد جائزتي أفضل تصوير في مسابقة ا
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محمد عبد الحليم
حصل فيلم "نوح" وهو أحد أفلام مشاريع تخرج طلاب شعبة اللغة الإنجليزية بكلية الإعلام جامعة بني سويف على جائزتين، الأولي جائزة "أفضل تصوير" لزينب عبد الحميد، الثانية جائزة "لجنة التحكيم"، خلال هذا اﻷسبوع في حفل ختام توزيع جوائز مسابقة الأفلام الدولية تهارقا بالسودان Tiharaqa International Award For Cinema And Art.

الجدير بالذكر أن فيلم "نوح" من إخراج أبانوب يوسف وبإشراف الدكتورة إنجي أبو العز منسق شعبة اللغة الإنجليزية بالكلية، وشارك في العديد من المهرجانات والمسابقات وحصد العديد من المراكز، حيث أنه يحكي عن ثلاثة لاجئين من ثلاث قارات مختلفة، أصبحوا تحت الإقامة الجبرية وأصبحوا غير قادرين علي العودة بعد أن أصبحوا في حصار اللجوء، ليحاول بعضهم العودة مرة أخري للوطن، استغرق لتحضير الفيلم عام كامل، وتم تصويره في أربع دول مختلفة هم (مصر و تونس و السودان و تركيا)، مع ست جنسيات مختلفة.

يأتي هذا في إطار توجيهات ودعم الدكتور منصور حسن رئيس الجامعة والدكتور عبد العزيز السيد عميد كلية الإعلام ليس فقط لطلاب الجامعة وإنما أيضًا للخريجين ومتابعة أعمالهم وتقديم الدعم والمساندة اللازمة لهم في أعمالهم المختلفة.
نوح.. فيلم لإعلام بني سويف يحصد جائزتي أفضل تصوير في مسابقة الأفلام الدولية تهارقا
نوح.. فيلم لإعلام بني سويف يحصد جائزتي أفضل تصوير في مسابقة الأفلام الدولية تهارقا
نوح.. فيلم لإعلام بني سويف يحصد جائزتي أفضل تصوير في مسابقة الأفلام الدولية تهارقا
نوح.. فيلم لإعلام بني سويف يحصد جائزتي أفضل تصوير في مسابقة الأفلام الدولية تهارقا
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