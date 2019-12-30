أحمد فهمي يواصل استفزاز متابعيه: أحلى حاجة الغرور

نشر الفنان أحمد فهمى تعليقا مثيرا عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعى انستجرام يستفز به متابعيه مجددا بعد حالة الجدل التى أثارها فى الفترة الاخيرة نتيجة ردوده القاسية والعنيفة مع متابعيه.



وقال أحمد فهمى : "جامد أوى أنا الحمد لله.. أحلى حاجة فى الدنيا الغرور".



وعلق عدد من نجوم الفن منهم الفنانة هنا الزاهد، حيث كتبت:"هموت"، بينما اكتفى كلا من الفنان محمد عبد الرحمن، والفنان سليمان عيد بالتعليق من خلال الإيموشن.



وكان نشر الفنان أحمد فهمي صورة له عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعى انستجرام والتى يظهر فيه بشكل غريب أثار من خلالها حالة من الجدل بين متابعيه.



وظهر أحمد فهمي في الصورة بلوك جديد يرتدى بنطلون يظهر فيه وهو "رفع أحد طرفيه ويترك الاخر وهو الامر الذى استفز جمهوره.



وعلقت زوجته الفنانة هنا الزاهد قائلة: "أنا أفضل مصورة على الإطلاق" فى اشارة منها انها قامت بتصويره هذه الصورة.



وجاءت تعليقات متابعيه قائلين : "قنبلة شياكة"، بينما كتب آخر "أنا نفسي أشوفك لابس بيجاما على بعضها يا فهمي".



يذكر ان احدث اعمال الفنان احمد فهمى مسلسل "الواد سيد الشحات" والذي جمع بينه وبين هنا الزاهد ومحمد عبد الرحمن.