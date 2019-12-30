السجن 5 سنوات وغرامة 10 آلاف جنيه لمساعد رئيس حي مدينة نصر بتهمة الرشوة

عاقبت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، "مجدى.م"، مساعد رئيس حي مدينة نصر، بالسجن المشدد 5 سنوات، وتغريمه 10 آلاف جنيه، في اتهامه بالرشوة.





صدر الحكم برئاسة المستشار السيد البدوي، وعضوية المستشارين محمد أحمد الجندي، وعلي مختار علي، وأمانة سر محمد فريد وهاني شحاتة.





وكشف قرار الإحالة، عن قيام المتهم "مجدي.م" بصفته موظفًا عموميًا، مساعد رئيس حي شرق مدينة نصر، ومدير إدارة الحركة بالحي طلب وأخذ لنفسه عطية للإخلال بمقتضيات وظيفة زعم اختصاصه بها؛ بأن طلب وأخذ من المدعو "ياسر.خ"، 30 ألف جنيه؛ على سبيل الرشوة، وتسلم منها 10 آلاف جنيه مقابل وقف تنفيذ قرار الإزالة الصادر بشأن عقار بالمنطقة العاشرة بمدينة نصر.





واستمعت النيابة العامة إلى أقوال الشاهد الأوّل "ياسر.خ"، محامٍ، بأنه بتاريخ 14 - 1 - 2015 وحال تنفيذ إحدى الحملات التابعة لحي شرق مدينة نصر القرار رقم 522 لسنة 2014 الصادر بإزالة الطوابق المخالفة بالعقار الكائن بالمنطقة العاشرة بمدينة نصر الموكل في إدارته تقابل مع المتهم مجدي محمود مساعد رئيس حي شرق مدينة نصر ومدير إدارة الحركة بالحي بصفته عضوًا بالحملة، وطلب منه 30 ألف جنيه على سبيل الرشوة مقابل وقف تنفيذ قرار الإزالة الصادر بشأن ذلك العقار، فبادر بإبلاغ مباحث المرافق وتقابل مع الشاهد الثاني الذي طلب بمجاراة المتهم وبتاريخ 26 - 1 - 2015 ونفاذًا لاتفاقهما مع المتهم توجّه إلى لقاء الأخير أمام العقار محل الإزالة وسلمه مقدم مبلغ الرشوة المتفق عليه السابق تجهيزه وقدره 10 آلاف جنيه، وعقب ذلك تم ضبط الأخير وبحوزته مبلغ الرشوة.