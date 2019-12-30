قتيلة المصعد.. الأم دخلت للولادة فماتت طفلتها الكبرى في أسانسير.. والتحقيقات: أجريت له صيانة من 4 أيام

كشفت التحقيقات الأولية في واقعة مصرع طفلة داخل المصعد الخاص بإحدى العيادات التابعة للإدارة الصحية بكفر شكر والمنقول إليها مؤقتا الخدمات الطبية بمستشفى كفر شكر المركزي الخاضعة للتطوير حاليا، عن أن الأم من قرية هلا التابعة لمركز ميت غمر بمحافظة الدقهلية.





وتبين أن الأم أتت لإجراء عملية الولادة بكفر شكر وكانت برفقتها والدتها وطفلتها المتوفاة البالغة من العمر عامين وثلاثة أشهر وأثناء صعودهن داخل الأسانسير وقعت الطفلة بين الأسانسير والحائط ما أدى إلى وفاتها.





وأوضحت التحقيقات، أنه تم فحص تراخيص المصعد الذي حدثت به الواقعة وتبين أنه يوجد له عقد صيانة وآخر صيانة أجريت له كانت في 26 من ديسمبر الجاري.





وكان اللواء جمال الرشيدي، مدير أمن القليوبية، تلقى إخطارا من شرطة النجدة يفيد بمصرع "جنى . م . ص" تبلغ من العمر عامين ونصف من قرية هلا التابعة لمدينة ميت غمر أثناء صعودها مع أسرتها الأسانسير الخاص بعيادات في قرية أسنيت بكفر شكر حيث سقطت بين الأسانسير والحائط ولقيت مصرعها في الحال انتقلت على الفور الأجهزة الأمنية والمحلية لموقع الحادث وتم نقلها إلى المستشفى لاتخاذ اللازم.





يذكر أن مستشفى كفرشكر المركزي تخضع للتطوير منذ عام 2015 ضمن المشروع القومي لتطوير 31 مستشفى على مستوى الجمهورية وتبلغ نسبة إنهاء الأعمال بها 95% ومن المقرر أن جرى افتتاحها في 2020.



