مدرب نادي اف سي مصر: الفوز على طنطا دفعة قوية قبل مواجهة الأهلي

أكد عبد الناصر محمد المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي اف سى مصر أن الفوز على طنطا اليوم الاثنين يعد دافعًا قويا للفريق قبل مواجهة الأهلي في الدوري .



وفاز نادي اف سى مصر على طنطا بثنائية مقابل هدف، ضمن منافسات الجولة 11 ببطولة الدوري المصري الممتاز.



وقال عبد الناصر في تصريحات لفضائية تايم سبورتس: "كان لابد من الفوز بالثلاث نقاط، خاصة أننا مقبلون على مباراة الأهلي".



وتابع: "كان من الممكن أن ننهي المباراة اليوم بثلاثة أو أربعة أهداف".



واختتم: "نستعد للأهلي بشكل جيد ولا أستبعد شيئًا في النتيجة، أحاول وسأجتهد وأخبرت اللاعبين أن لقاء طنطا سيكون دفعة أمام الأحمر".



يذكر أن الأهلي يواجه نادي مصر يوم الأحد المقبل، على ملعب القاهرة الدولي، في الجولة 12 بالدوري المصري.