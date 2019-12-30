لمرورها بضائقة مالية.. حبس فتاة وصديقها سرقا 3 خواتم مرصعة بالألماظ من شقيقتها فى الجمالية

قررت نيابة الجمالية الجزئية، حبس فتاة وصديقها ساعدته فى سرقة 3 خواتم مرصعة بالألماظ من منزل شقيقتها بدائرة القسم ، 4 أيام على ذمة التحقيقات.



وأمرت النيابة رجال المباحث بسرعة التحريات حول المتهمين للوقوف على نشاطهم لاستكمال التحقيقات.



وكشفت تحقيقات النيابة الأولية، تلقى اللواء نبيل سليم مدير مباحث العاصمة، إخطارا مفاده ورود معلومات لضباط وحدة مباحث قسم شرطة الجمالية، من أحد أصحاب محلات بيع المشغولات الذهبية بشارع الصاغة ـ دائرة القسم، مفادها قيام شخصين بعرض مشغولات ذهبية للبيع بثمن بخس لا يتناسب وقيمتها الحقيقية.



وانتقلت قوة أمنية من مباحث القسم، وتمكنوا من ضبطهما، وتبين أنهما كلًا من"محمد.ي"، 24 سنة، عامل، وصديقته "روان.ي"، 22 سنة، ربة منزل وبحوزتهما مشغولات ذهبية عبارة 3 خواتم مرصعة بفصوص ألماظ ) مجهولى المصدر.



وبمناقشتهما عن مصدر المضبوطات، أقرا بأنها من متحصلات واقعة سرقة، واعترف الأول بسرقتها من داخل مسكن شقيقة الثانية "نسمة.ي"، 28 سنة، ربة منزل ومقيمة السويس بأسلوب" التسلق والدخول من الشرفة " وأضافت المتهمة الثانية بأنه نظرًا لمرورها بضائقة مالية وعلمها بعدم تواجد شقيقتها بمسكنها اختمرت فى ذهنها فكرة سرقتها وفى سبيل ذلك استعانت بصديقها المتهم الأول وارتكابه الواقعة.



باستدعاء المجنى عليها تعرفت على المضبوطات، واتهمتهما بالسرقة، وقررت بأنها لم تكن قد اكتشفت واقعة السرقة بعد وتحرر عن ذلك المحضر اللازم، وتولت النيابة العامة التحقيق التى أصدرت قرارها السابق.