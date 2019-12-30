نكشف ملابسات فيديو تسلق مقتحمة مباراة ليفربول وتوتنهام العارية للأهرامات

كشفت مصادر أمنية أن مقطع الفيديو المتداول لعارضة الأزياء الروسية كينسي ولانسكي أثناء تسلقها الأهرامات تم نشره بعد سفرها خارج الأراضي المصرية.



وشرحت المصادر أنه لم يتم إلقاء القبض على عارضة الأزياء والتي كانت في زيارة لمصر وزارت المنطقة الأثرية أمس الأول، وتم رصد جملة كتبتها على حسابها الشخصي تضمنت: "انتظروا مفاجأة في مصر"، وحرصا على السياحة المصرية توجهت قوة أمنية من مباحث السياحة والآثار للفندق الذي تقيم به ولكن تبين سفرها خارج مصر ولم يتم العثور سوى على صديقين لها ثم تم تداول مقطع الفيديو أثناء تسلقها الأهرامات في اليوم التالي لسفرها.



تم تحرير محضر إثبات حالة بالواقعة وسفر عارضة الأزياء المشهورة باسم الفتاة العارية، التي اقتحمت مباراة ليفربول وتوتنهام على ملعب لواندا متروبوليتان بالعاصمة مدريد في نهائي دوري أبطال أوروبا.

