AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار العالم

الجيش الليبي يحقق تقدما مهما نحو طرابلس | وأردوغان في انتظار البرلمان

الإثنين 30/ديسمبر/2019 - 11:35 م
صدى البلد
Advertisements
حسام رضوان
أعلن اللواء أحمد المسماري المتحدث باسم الجيش الليبي أن الجيش الوطني بات على مشارف حي الهضبة في العاصمة طرابلس.

وقال في تصريحات لـ"العربية"، إن 300 إرهابي من سوريا وصلوا للقتال مع حكومة الوفاق، معلنا عن مقتل انتحاريين اثنين قبل تفجير نفسيهما بالخطوط الأمامية للجيش الوطني في طرابلس.

وأضاف أن المعركة الحالية في ليبيا تشهد تطورا جديدا تقوده تركيا، وأن التهديدات التركية لا تهدد ليبيا فقط، وإنما تهدد المنطقة بأكملها والمنطقة الإقليمية والعربية.

وأضاف أن أردوغان يحاول دعم الميليشيات الإرهابية لتنظيم القاعدة وتنظيم داعش وتنظيم الإخوان بجعل ليبيا قاعدة انطلاق نحو هذه الدول ويحاول خداع المجتمع الدولي عبر استغلال الشرعية الدولية التي أعطيت لفايز السراج رئيس حكومة الوفاق والتي لا تمثل أي شيء على الإطلاق.

ويأتي ذلك بعدما أرسل أردوغان مذكرة التدخل العسكري في ليبيا إلى البرلمان، في انتظار التصويت يوم الخميس المقبل.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

نائب أردوغان: البرلمان التركي يصوت اليوم على الاتفاقيات الموقعة مع ليبيا

قادرون على ردعه ..المسماري: السراج يهدد بإنزال قوات تركية لمواجهة الجيش الوطني الليبي

رئيس البرلمان الليبي يطالب بسحب الاعتراف الأممي بحكومة السراج

رهان على حصان خاسر.. ماذا لو ورط أردوغان بلاده مباشرة في معارك طرابلس؟.. محللون: فرص النجاة تتضاءل أمام حكومة الوفاق وميليشياتها.. وتركيا تجازف باستفزاز كبير لروسيا

وزير خارجية اليونان: اتفاق السراج وأردوغان يضر بدول المنطقة بما فيها تركيا

مرفوض.. البرلمان الأوروبي يوجه صفعة لاتفاق السراج وأردوغان

ترشيحاتنا

ملياردير خليجي يضخ استثمارات ضخمة في إثيوبيا

قرار عاجل في قضية خلع سارة نخلة من أحمد عبد الله محمود

نكشف ملابسات فيديو تسلق مقتحمة مباراة ليفربول وتوتنهام العارية للأهرامات

شاهد | احتفال محمد عادل إمام بالعام الجديد

تسريب عقد محمد أوناجم مع الزمالك يكشف عن مفاجأة | صور

متعلمتش منه حاجة | متسابق ذا فويس يحرج راغب علامة .. فيديو خاص

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

وزير الرياضة يستقبل لاعبي المنتخب الوطني لرفع الأثقال | ماذا دار بينهم؟

بعد القبض عليها في إيران | 10 صور صادمة لشبيهة أنجلينا جولي

برفقة أبنائها.. مادونا تسبح مع حبيبها الأصغر بـ 36 عاما.. صور