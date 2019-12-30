الجيش الليبي يحقق تقدما مهما نحو طرابلس | وأردوغان في انتظار البرلمان

أعلن اللواء أحمد المسماري المتحدث باسم الجيش الليبي أن الجيش الوطني بات على مشارف حي الهضبة في العاصمة طرابلس.



وقال في تصريحات لـ"العربية"، إن 300 إرهابي من سوريا وصلوا للقتال مع حكومة الوفاق، معلنا عن مقتل انتحاريين اثنين قبل تفجير نفسيهما بالخطوط الأمامية للجيش الوطني في طرابلس.



وأضاف أن المعركة الحالية في ليبيا تشهد تطورا جديدا تقوده تركيا، وأن التهديدات التركية لا تهدد ليبيا فقط، وإنما تهدد المنطقة بأكملها والمنطقة الإقليمية والعربية.



وأضاف أن أردوغان يحاول دعم الميليشيات الإرهابية لتنظيم القاعدة وتنظيم داعش وتنظيم الإخوان بجعل ليبيا قاعدة انطلاق نحو هذه الدول ويحاول خداع المجتمع الدولي عبر استغلال الشرعية الدولية التي أعطيت لفايز السراج رئيس حكومة الوفاق والتي لا تمثل أي شيء على الإطلاق.



ويأتي ذلك بعدما أرسل أردوغان مذكرة التدخل العسكري في ليبيا إلى البرلمان، في انتظار التصويت يوم الخميس المقبل.

