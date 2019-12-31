يهملها الكثيرون.. جمال شعبان يكشف طريقة تحمي عضلة القلب

كشف الدكتور جمال شعبان عميد معهد القلب السابق، عن مفاجأة تحمي القلب من الكهرباء، وتحمي عضلة القلب من الفشل، وذلك من خلال منشور له عبر صفحته الشخصية على فيسبوك.



وكتب عميد معهد القلب السابق، قائلا "سلامة قلبك تبدأ من نظافة أسنانك " ونصح باستعمال فرشاة الأسنان ٣ مرات أو أكثر يوميا، موضحا أنها تحمي كهرباء القلب من الذبذبة الأذينية AF ،وتحمي عضلة القلب من الفشل HF .



واستشهد "شعبان" بدراسة كورية حديثة شملت ١٦١ ألف شخص في البحث، حيث أكدت الدراسة أهمية تنظيف الأسنان ٣ مرات يوميا فأكثر خلافًا للتوصيات الأمريكية التي أوصت باستخدامها مرتين فقط



ونجحت المواظبة على استخدام في فرشاة الأسنان في تخفيض مخاطر الإصابة بذبذبة كهرباء القلب الأذينية بنسبة ١٠٪؜، وخفضت فشل القلب بنسبة ١٢٪؜.



وأرجع " عميد معهد القلب السابق " ميكانيزم الوقاية في التخلص من ميكروبات الفم المسبب المحوري لالتهابات شرايين القلب وعضلته وبطانته



واستشهد بالصلاة على سيد الخلق سيدنا محمد عليه السلام بوصيته بتنظيف الأسنان 5 مرات يوميا قبل كل صلاة .