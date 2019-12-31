أمريكا تكشف عن موقف محمد بن زايد من قصف العراق

قالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الأمريكية، مورجان أورتيجاس، اليوم الثلاثاء، إن ولي عهد أبو ظبي، الشيخ محمد بن زايد اتفق ووزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو على أن الضربات الأمريكية الأخيرة بالعراق لحماية مصالح التحالف الدولي كانت للدفاع عن النفس، وملائمة ومبررة.



وأوضحت أورتيجاس، في بيان، نشرته على الموقع الإلكتروني الرسمي لوزارة الخارجية: "بومبيو تحدث مع ولي عهد أبو ظبي خلال اتصال هاتفي، حول القصف الأمريكي الأخير على مواقع عسكرية تابعة لمليشيات عراقية موالية لإيران داخل العراق وسوريا".



من جانب آخر، أعرب بومبيو خلال تغريدة عبر حسابه بموقع "تويتر" عن شكره لولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان على جهوده والمملكة في دعم استقرار المنطقة.



وقال بومبيو: "شكرت ولي العهد السعودي خلال اتصال هاتفي على دعمه في مواجهة تحديات المنطقة، واتفقت معه على أن النظام الإيراني ووكلائه قوة مزعزعة للاستقرار في المنطقة".



وأضاف: "كما ناقشت معه الهجمات ضد قوات التحالف الدولي في العراق والولايات المتحدة سوف ترد على بقوة على الهجمات الإيرانية، وستعمل مع السعودية لمواجهة سلوك إيران الخبيث".



وضرب الجيش الأمريكي، مساء الأحد، مقارا لميليشيات عراقية موالية لإيران في كل من سوريا والعراق، مما أدى إلى سقوط عشرات القتلى والجرحى، ردا على استهداف الميليشيات المتكرر للقوات الأميركية.



وقالت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاجون) في بيان رسمي إن صواريخ الغارات الذي نفذتها طائرات حربية طالت 5 أهداف لما يسمى "كتائب حزب الله العراقي" الموالية لإيران، الذي يرتبط ارتباط وثيقا بالحرس الثوري، الذي أدرجته واشنطن على قائمة الإرهاب قبل أشهر.



وأدانت وزارة الخارجية العراقية، مساء أمس، الضربات الأمريكية، حيث شددت على أن العراق بلد مستقل، وعلى أنها ستقوم باستدعاء السفير الأمريكي في بغداد، وإبلاغه ما تقدم وكذلك سيتم التشاور مع الشركاء الأوروبيين المنضوين في التحالف الدولي لقتال تنظيم داعش للخروج بموقف موحد فيما يخص آليات العمل ومستقبل تواجد قوات التحالف في العراق.



الخارجية الأمريكية: الوزير بومبيو وولي عهد أبوظبي اتفقا على أن