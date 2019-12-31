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أخبار العالم

هجوم كبير على سفارة أمريكا بالعراق.. ومغادرة السفير لجهة غير معلومة

الثلاثاء 31/ديسمبر/2019 - 10:55 ص
سفارة أمريكا بالعراق
سفارة أمريكا بالعراق
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محمد علي
هاجم، قبل قليل، محتجون غاضبون البوابة الرئيسية للسفارة الأمريكية في العاصمة العراقية بغداد، اعتراضًا منهم على الضربة الأمريكية التي وجهتها المقاتلات الأمريكية لقوات حزب الله العراقي، والتي ضربتهم في 5 مواقع وأسقطت عشرات القتلى والجرحى، وفق ماذكرت صحف ووسائل إعلام عربية وعراقية.

وأفادت التقارير الإخبارية، بأن مناصرين لكتائب حزب الله العراقي، بدأوا في نصب خيام اعتصام أمام بوابة السفارة الأمريكية، في محاولة منهم للضغط على أمريكا، وإجبارها على الاعتذار عن فعلتها.

كما قام مناصرو ميليشيات كتائب حزب الله بإحراق العلم الأمريكي أمام مبنى السفارة.

وسبق خلال ساعات الصباح الباكر أن تمت الإفادة بمغادرة السفير الأمريكي في العراق إلى جهة غير معلومة، وفقًا لمصادر مطلعة.

ورفضت الخارجية العراقية التعليق على أنباء مغادرة السفير الأمريكي.

يأتي ذلك بعد أن ضرب الجيش الأمريكي، الأحد الماضي، مقارا لميليشيات عراقية موالية لإيران في كل من سوريا والعراق، مما أدى إلى سقوط عشرات القتلى والجرحى.

وقالت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاجون)، إن صواريخ الغارات الذي نفذتها طائرات حربية طالت 5 أهداف لـ"كتائب حزب الله العراقي" الموالية لإيران، الذي يرتبط ارتباط وثيقا بالحرس الثوري، الذي أدرجته واشنطن على قائمة الإرهاب قبل أشهر.

وأدانت وزارة الخارجية العراقية، مساء أمس، الضربات الأمريكية، حيث شددت على أن العراق بلد مستقل، وعلى أنها ستقوم باستدعاء السفير الأمريكي في بغداد، وإبلاغه ما تقدم وكذلك سيتم التشاور مع الشركاء الأوروبيين المنضمين في التحالف الدولي لقتال تنظيم داعش للخروج بموقف موحد فيما يخص آليات العمل ومستقبل تواجد قوات التحالف في العراق.

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