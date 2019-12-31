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أخبار العالم

شاهد.. هجوم بقنبلة على مقر خاتم الأنبياء في إيران.. تفاصيل

الثلاثاء 31/ديسمبر/2019 - 11:11 ص
من الهجوم على مقر
من الهجوم على مقر الحرس الثوري
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محمد علي
ذكرت وكالات أنباء إيرانية، أن أحد المقرات التابعة للحرس الثوري الإيراني في طهران تعرض ليل أمس، الاثنين، لهجوم بقنبلة، ما أدى إلى اشتعال النيران، دون إلحاق خسائر مادية.

ونقلت وكالات الأنباء عن مصادر مطلعة قولها إن "مقر خاتم الأنبياء للإعمار التابع للحرس الثوري في طهران تعرض ليل أمس لهجوم بقنبلة يدوية الصنع، ما أدى إلى اشتعال النيران في يافطة كانت معلقة على أحد الجدران، من دون إلحاق خسائر في المبنى".

وأضافت المصادر أنه "بناءً على الصور التي التقطتها كاميرات المراقبة كان المهاجم يستقل دراجة نارية، والتحقيقات جارية للتعرف والقبض عليه".

من جهته، أوضح موقع منظمة "مجاهدي خلق" الإيرانية المعارضة، أن "محتجين هاجموا مقر خاتم الأنبياء للبناء التابع لقوات الحرس في طهران، الواقع عند تقاطع شارعي "زرافشان" و"شجريان" وأشعلوا النار فيه "، ونشر الموقع مقطع فيديو، قال إنه للحظة الهجوم على مقر الحرس الثوري.

واندلعت الاحتجاجات الإيرانية في نوفمبر الماضي، احتجاجا على رفع أسعار المحروقات وغلاء المعيشة.

وتعد مظاهرات نوفمبر أكثر الاضطرابات دموية في إيران منذ الثورة عام 1979، حيث أفادت وسائل إعلام أجنبية ومنظمات حقوقية، بما فيها وكالات أممية، بأن "مئات الأشخاص راحوا ضحية قمع الاحتجاجات".
الهجوم على الحرس الثوري بطهران الهجوم على الحرس الثوري بطهران
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