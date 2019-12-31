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محافظات

أثناء أعياد الميلاد.. رفع درجة الاستعداد بمستشفيات القليوبية ووحداتها الصحية

الثلاثاء 31/ديسمبر/2019 - 11:23 ص
صدى البلد
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إبراهيم الهوارى
أكد اللواء عبد الحميد الهجان، محافظ القليوبية، رفع درجة الاستعداد بجميع المستشفيات والوحدات الصحية بنطاق المحافظة تزامنا مع احتفالات اعياد الميلاد وراس السنة.

وشدد المحافظ -بحسب بيان الثلاثاء- على التاكد من توافر جميع المستلزمات الطبية وتواجد طاقم الاطباء والتمريض بجميع المستشفيات والعيادات المتنقلة بكامل طاقته مؤكدا على ضرورة انتشار سيارات الاسعاف على مستوى المحافظة فى محيط الكنائس والحدائق العامة وعلى محاور التحرك الرئيسية والفرعية لتأمين الاحتفالات.

وأضاف المحافظ قيام مديرية الطب البيطري، برفع درجة الإستعداد القصوى لتلقى أى شكاوى على مدار 24 ساعة وغرف طوارئ المديريات للعمل على التحقق منها وحلها في حينه والقيام بالتواصل مع غرفة عمليات المحافظة والخط الساخن للهيئة العامة للخدمات البيطرية وإيقاف جميع الأجازات والراحات لجميع الأطباء العاملين بقطاع المجازر والتفتيش على اللحوم في أيام الاحتفالات.

كما شدد المحافظ على استمرار الحملات التفتيشية على محلات ومنافذ عرض وبيع اللحوم والدواجن والأسماك والمطاعم على مدار 24 ساعة يوميًا بالتنسيق مع إدارة مباحث التموين ومديرية التموين لإحكام الرقابة البيطرية على الأسواق وضبط أى مخالفات وإتخاذ الإجراءات القانونية حيالها.
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