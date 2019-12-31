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حوادث

قبل احتفالات الكريسماس.. ضبط عنصرين إجراميين بحوزتهما 2 كليو هيروين

الثلاثاء 31/ديسمبر/2019 - 12:20 م
المتهمين
المتهمين
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مصطفى الرماح
نجحت الأجهزة الأمنية فى ضبط اثنين من العناصر الإجرامية الخطرة بالإسماعيلية والدقهلية لقيامهما بالإتجار فى المواد المخدرة وبحوزتهما 2 كيلو وربع من مخدر الهيروين.

تابعت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات نشاط اثنين من العناصر الإجرامية الخطرة فى مجال الاتجار بمخدر الهيروين بنطاق محافظتى الإسماعيلية والدقهلية.

عقب تقنين الإجراءات وإتخاذ التدابير الأمنية اللازمة بالتنسيق مع قطاع الأمن ومديريتى أمن "الإسماعيلية والدقهلية"، تم استهداف العنصرين بالأكمنة اللازمة وضبطهما بأماكن تواجدهما.

حيث تم ضبط الأول (عاطل - مقيم بدائرة مركز شرطة فايد بالإسماعيلية) حال تواجده بطريق (الإسماعيلية/السويس) سرابيوم بدائرة المركز، وبحوزته (5) قالب حجرى لمخدر الهيروين وزنت (1,250) كيلو جرام، مبلغ مالى، هاتف محمول.

كما تم ضبط الثانى (عاطل - مقيم بدائرة مركز شرطة القنطرة غرب بالإسماعيلية) حال تواجده بالقرب من مدخل مدينة 15 مايو،بدائرة قسم شرطة جمصة (بمحافظة الدقهلية) وبحوزته (4) إسطوانات لمخدر الهيروين وزنت (1) كيلو جرام، مبلغ مالى، هاتف محمول.

وبمواجهتهما بما أسفر عنه الضبط والتفنيش، اعترف بحيازتهما للمواد المخدرة بقصد الاتجار والمبلغ المالى من حصيلة البيع والهاتفين المحمول للاتصال بعملائهما.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية، وذلك استمرارًا لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم الاتجار فى المواد المخدرة وملاحقة وضبط العناصر الإجرامية القائمة على عملية تصنيعها وتروجيها.
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