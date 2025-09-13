قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
التعليم تطلق مدارس تكنولوجيا تطبيقية جديدة في تخصص الدواء بالتعاون مع إيطاليا
خبراء عرب: القرار الأممي بشأن حل الدولتين خارطة طريق نحو إقامة دولة فلسطينية
فرص عمل بمهنة التمريض بالإمارات برواتب تصل إلى 7000 درهم.. رابط التقديم
تدمير مدرسة وإخلاء جماعي للمدنيين.. الاحتلال يواصل قصفه العنيف لمخيم الشاطئ
روسيا تسيطر على السماء.. إسقاط 42 مسيرة أوكرانية في ضربات متتالية
وزير الخارجية يستقبل المرشح المصري لمنصب مدير عام اليونسكو
مصر تعزي جمهورية الكونغو الديمقراطية في ضحايا حادث غرق قاربين في شمال غرب البلاد
بعد قصف الدوحة.. اجتماع على العشاء بين ترامب ورئيس الوزراء القطري
المجلس العسكري في ميانمار يلقي قنابل على الأطفال ويقتل 19
توقعات بعودة ظاهرة "لا نينيا" المناخية في سبتمبر... كيف تؤثر علينا؟
حزمة اتفاقات نووية ورقمية وتجارية تتصدر أجندة ترامب خلال زيارة لندن
حبس حرامي توك توك في بولاق الدكرور
إلهام أبو الفتح
إلهام أبو الفتح
طه جبريل
طه جبريل
أخبار البلد

التضامن: 257 مليون جنيه لـ206 جمعيات من صندوق دعم مشروعات المؤسسات الأهلية

كتب: عبدالوكيل ابوالقاسم

تلقت الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي تقريرًا من الدكتور أحمد سعدة المدير التنفيذي لصندوق دعم مشروعات الجمعيات والمؤسسات الأهلية بشأن المنح المقدمة من الصندوق للجمعيات والمؤسسات الأهلية خلال الفترة من مارس وحتي أغسطس الماضي.

وقدم صندوق دعم مشروعات الجمعيات والمؤسسات الأهلية منحًا لعدد 206 جمعيات ومؤسسات أهلية في مختلف القطاعات بإجمالي تمويل قدره 257.575.749 جنيهًا، حيث تم دعم 45 جمعية في قطاع الدفاع الاجتماعي بإجمالي مبلغ 48.588.742 جنيهًا بنسبة 18.86% من إجمالي الصرف، وكذلك دعم 98 جمعية في مشروعات دعم الأشخاص ذوي الإعاقة بإجمالي 57.487.011 جنيهًا بنسبة 22.32%.

كما دعم الصندوق مشروعات الرعاية المؤسسية والأسرية والمسنين لعدد 46 جمعية بإجمالي 46.659.411 جنيهًا بنسبة 18.11%، ودعم جمعية واحدة بإجمالي 200 ألف جنيه بنسبة 0.78%، فضلا عن دعم جمعية واحدة في سكن كريم بإجمالي مبلغ 222.280 جنيهًا بنسبة 0.09%، ودعم جمعية بمشروعات الطفولة المبكرة بالمناطق الحضرية بإجمالي مبلغ 900 ألف جنيه بنسبة 0.35%، وفي مجال الإغاثة تم دعم 3 جمعيات بإجمالي مبلغ 97.593.204 جنيها بنسبة 37.89%، أما برنامج المواطنة فقد تم دعم 11 جمعية بإجمالي مبلغ 4.125.000 جنيهًا بنسبة 1.60%.

ويهدف صندوق دعم مشروعات الجمعيات والمؤسسات الأهلية إلى تعزيز كفاءة العمل الأهلي وزيادة أثره المجتمعي من خلال تمويل المشروعات التنموية مع تحقيق الاستدامة المالية للصندوق، حيث يتميز بتقديم حزم متكاملة من الدعم المالي والفني والإداري مرتكزة على الحوكمة الرشيدة والأنظمة الرقمية المتطورة والشراكات الاستراتيجية.

وكانت الدكتورة مايا مرسي قد ترأست الأسبوع الماضي اجتماع مجلس إدارة الصندوق، والذي شهد استعراض أبرز أنشطة الصندوق خلال الفترة من مارس وحتى أغسطس الماضي، منها إطلاق الصندوق بالشراكة مع عدد من مؤسسات المجتمع الأهلي حملة إفطار " أهالينا" والتي هدفت لتخفيف الأعباء المادية عن الأسر الأولى بالرعاية من خلال توزيع وجبات إفطار وسلع غذائية متنوعة، فضلا عن تنظيم مسابقة أهل الخير 1، ومسابقة أهل الخير 2، بالإضافة إلى مناقشة برنامج تعزيز قيم وممارسات المواطنة في إطار جهود الدولة لترسيخ المشاركة الفاعلة بين جميع فئات المجتمع.

كما تم استعراض أهم الخدمات التي ستقدمها المنصات الرقمية التابعة للصندوق إلى المؤسسات والجمعيات الأهلية والاتحادات، وكذلك المتطوعين والتي تم الانتهاء منها وسيتم إطلاقها قريباً.

تصلح بين الزوجين

سورة تصلح بين الزوجين وتمنع خراب البيوت.. أوصى بها النبي فهل تعرفها؟

سورة قصيرة قبل النوم

سورة قصيرة قبل النوم.. تجلب لك الرزق في الصباح سريعا فاغتنمها

متى يكشف الله ستر

متى يكشف الله ستر العبد ويفضحه في الدنيا؟.. في 3 حالات فاحذرها

أسعار الدواجن

هتوصل لـ 50 جنيهًا.. مفاجأة في أسعار الدواجن والبانيه اليوم السبت

شبكات الكهرباء

فصل الكهرباء اليوم عن 12 منطقة في مدينة كفر الشيخ.. تعرف عليها

عملية التصويت على إعلان نيويورك

إعلان نيويورك ..ماهي الدول التي ترفض حل الدولتين ؟

صفارات الإنذار تدوي أرجاء الاحتلال بعد رصد إطلاق صواريخ من اليمن

تنسيق الجامعات 2025

63.3 % العالي للحاسبات والمعلومات 75.5% للحقوق 78%للزراعة .. مؤشرات تنسيق الدبلومات الفنية 2025

الزمالك

خوان ألفينا يقود الهجوم.. تشكيل الزمالك المتوقع أمام المصري في الدوري

اشرف صبحي

أبو حسين يؤكد ثقة اتحاد الكرة في منتخب 20 سنة

الأهلي

تشكيل الأهلي المتوقع أمام إنبي في الدوري الممتاز غدا

شئون البيئة بالشرقية تنفذ 18حملة مفاجئة لفحص عودام السيارات

جانب من الحملة
جانب من الحملة
جانب من الحملة

صحة الشرقية تنفذ 54 ألف زيارة منزلية لتقديم الرعاية الصحية لكبار السن وذوي الهمم

صحة الشرقية
صحة الشرقية
صحة الشرقية

إجراءات الحصول على الإعفاء الجمركي الكامل لسيارات ذوي الإعاقة

سيارات ذوي الإعاقة
سيارات ذوي الإعاقة
سيارات ذوي الإعاقة

تضليل للمستهلكين.. جدل جديد يلاحق تسلا وإيلون ماسك حول القيادة الذاتية

تسلا وإيلون ماسك
تسلا وإيلون ماسك
تسلا وإيلون ماسك

حكاية ديجافو

شيري عادل تفقد الذاكرة .. تفاصيل حكاية ديجافو من ما تراه ليس كما يبدو

د. علي عبدالحكيم الطحاوي

د. علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب: كيف يحدث السلام في الشرق الأوسط ؟

د. منال إمام

د. منال إمام تكتب.. لآلئ متألقة.. حكايات نساء صنعن الفرق

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: عملية "قمة النار".. هل تضحي واشنطن بحلفائها؟!

خالد عامر

خالد عامر يكتب : لماذا تبقى مصر خارج مرمى نيران إسرائيل

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب.. مصر ونهضة السودان

المزيد